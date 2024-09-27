Биофармацевтика, медицина высоких технологий, новые вакцины: какие темы обсуждались на форуме OpenBio?

В работе научной конференции и делового форума XI Российского форума биотехнологий приняли очное и онлайн-участие около 5 тысяч специалистов из 59 регионов России и 13 зарубежных государств. В Кольцово выступили более 200 российских и зарубежных экспертов, состоялось более 20 мероприятий – лекции, дискуссии, круглые столы, экспертные сессии, мастер-классы, экскурсии, научно-популярный лекторий и отраслевая выставка.

Участие в мероприятиях форума принял министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, который отметил высокий уровень экспертов форума, а также большое количество участников среди молодых ученых из разных регионов России.