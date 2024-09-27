Биофармацевтика, медицина высоких технологий, новые вакцины: какие темы обсуждались на форуме OpenBio?

В новосибирском наукограде Кольцово завершился одиннадцатый форум биотехнологий OpenBio.
В работе научной конференции и делового форума XI Российского форума биотехнологий приняли очное и онлайн-участие около 5 тысяч специалистов из 59 регионов России и 13 зарубежных государств. В Кольцово выступили более 200 российских и зарубежных экспертов, состоялось более 20 мероприятий – лекции, дискуссии, круглые столы, экспертные сессии, мастер-классы, экскурсии, научно-популярный лекторий и отраслевая выставка.
Участие в мероприятиях форума принял министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, который отметил высокий уровень экспертов форума, а также большое количество участников среди молодых ученых из разных регионов России.
«На площадке коммуникаций OpenBio мы имеем уникальную возможность обменяться знаниями, опытом и идеями. Организация этого комплекса мероприятий может быть полезна для привлечения внимания инвесторов и представителей бизнеса к перспективным проектам и стартапам в сфере биотехнологий и биофармацевтики. Это поможет стимулировать инновационный рост и развитие отрасли не только в регионе, но и стране. Губернатором Андреем Травниковым поставлена задача по созданию региональных молодежных лабораторий в рамках программы деятельности Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра, уже открыты три. Одна из основных целей молодежных лабораторий – вовлечение молодых ученых, ведущих научных и образовательных организаций региона в решение важнейших исследовательских задач, создание кооперации сфер образования и науки с реальным производством», – прокомментировал министр Вадим Васильев.
Руководитель форума Юлия Линюшина отметила, что форум – это та площадка коммуникаций, где в диалоге участвует междисциплинарная аудитория – именитые и молодые ученые, предприниматели, инвесторы, эксперты в сфере коммерционализации инноваций и защиты интеллектуальной собственности.
По традиции OpenBio состоял из нескольких частей: помимо конференции молодых ученых, прошла выставка достижений биотехнологических компаний и секции научно-делового форума, объединившего ведущих российских и зарубежных экспертов. Также состоялся детский форум и впервые в ознаменование Года семьи научно-популярный лекторий для детей и их родителей. Площадка открытых коммуникаций OpenBio является продолжением серии мероприятий, направленных на обеспечение технологической независимости России, развития Новосибирской области как мощного научно-инновационного центра страны. Тема развития биотехнологий и биологической безопасности, медицины высоких технологий была широко представлена на XI Международном форуме технологического развития «Технопром-2024».
В ходе церемонии закрытия вручены награды участникам OpenBio за лучшие научные работы на конференции молодых ученых – вирусологам, биофизикам, молекулярным биологам, биотехнологам и биоинформатикам. Всего в научной конференции прозвучали доклады более 100 молодых исследователей.
Фото: пресс-центр OpenBio
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