Новосибирский государственный университет празднует свой юбилей

За это время в небольшом по градостроительным меркам Академгородке были сконцентрированы десятки научно-исследовательских институтов, вуз, «заточенный» на исследовательскую работу и подготовку молодых перспективных учёных, физматшкола и другие школы.

Университет вырос на порядок по количеству студентов: с 460 человек в 1966 году до 8700 в 2024-м. Стало больше и преподавателей: 1966 год – 197 человек, 2024 год – 2800 человек.

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