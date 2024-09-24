Форум биотехнологий OpenBio-2024 стартовал в Новосибирской области

Вирусы растений как основа вакцин, медицина на борту самолета и биомаркеры молодости – для участия в стартовавшем в регине форуме OpenBio-2024 более 1500 заявок из 55 регионов России и 12 зарубежных государств.

XI Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2024 стартовала в Биотехнопарке наукограда Кольцово при поддержке правительства Новосибирской области. Это ежегодный отраслевой комплекс мероприятий, посвященных развитию технологий в сфере наук о жизни.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что площадка коммуникаций OpenBio традиционно является продолжением серии мероприятий, среди которых МФТР «Технопром» и «Остров», направленных на обеспечение технологической независимости России, развития Новосибирской области как мощного научно-инновационного центра страны.