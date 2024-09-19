Насколько масштабным будет форум биотехнологий OpenBio-2024 в Новосибирской области?

Российский форум биотехнологий OpenBio состоится с 24 по 27 сентября в наукограде Кольцово. В рамках его деловой программы пройдут экспертные сессии и дискуссии, а также междисциплинарный диалог о вопросах коллаборации между наукой, бизнесом и государством и симпозиум, посвященный 50-летию ГНЦ ВБ «Вектор».

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в ходе пресс-конференции отметил, что форум проводится именно в нашем регионе уже в 11-й раз неслучайно, так как OpenBio, соответствующий целям и задачам нацпроекта «Наука и университеты», является логическим продолжением серии мероприятий в регионе (МФТР «Технопром», интенсив «Остров»), организованных при поддержке правительства региона и направленных на обеспечение технологической независимости России, развития Новосибирской области как мощного научно-инновационного центра страны.



«Темы, которые затрагиваются на форуме, имеют большой резонанс в мире. Наши биотехнологи находятся на острие науки. Новосибирск, Кольцово доказали всем, что масштабные мероприятия, связанные с биотехом, должны проходить именно у нас. В Новосибирской области представлен целый спектр поддержки таких проектов – гранты РНФ, субсидии на осуществление трансфера технологий в рамках СиббиоНОЦ, открытие молодежных биотехнологических лабораторий. Большой интерес к сфере биотехнологий и медицины у участников конкурсов, проводимых миннауки региона, для поддержки молодых ученых. Форум биотехнологий – уникальная площадка для коммуникаций, здесь особая динамика, живость научной мысли. В такой атмосфере рождаются прорывные технологии. Запуск СКИФа позволит ускорить все имеющиеся разработки, в том числе в сфере биотехнологий – это прежде всего позволит ученым изучать строение вирусов и бактерий, моделировать 3D структуры биологических молекул, создавать новые лекарства», – отметил министр.



На данный момент для участия в форуме зарегистрированы участники из 55 регионов РФ. В этом году участвуют представители ДНР, а также ученые из 12 иностранных государств. В рамках научной конференции будут заслушаны доклады ведущих ученых, а также более 100 лучших исследований молодых специалистов. В научной программе OpenBio-2024 представлены секции: «Вирусология», «Биоинформатика», «Биотехнология», «Биофизика», «Молекулярная биология». В каждой секции с лекциями выступят ведущие российские ученые. Среди них специалисты по вирусологии МГУ, ГНЦ ВБ «Вектор», Томского государственного университета, НИЦ «Курчатовский институт», представители Ассоциации специалистов в области молекулярной, клеточной и синтетической биологии. В этом году впервые заработает секция «Фундаментальная медицина», посвященная исследованиям по применению и адаптации методов естественных наук в клинических целях. На отраслевой выставке в Биотехнопарке будут представлены новейшие достижения, научное оборудование и продукты биотехнологических компаний. В рамках симпозиума, посвященного полувековому юбилею «Вектора», состоятся выступления ученых по разным аспектам вирусологии.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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