Команда НГТУ НЭТИ претендует на победу в Международном чемпионате «Битва роботов»

28 сентября в Москве пройдет первый отборочный этап Международного чемпионата «Битва роботов». В нем примут участие 48 команд из России, Республики Беларусь, Бразилии, Индии, Китая и Ирана.

В 2024 году впервые чемпионат пройдет по двум дисциплинам:

— «Битва роботов» для участников всех возрастов с роботом весом до 110 кг,

— «Битва мини-роботов» для участников 10–17 лет с роботом до 1,5 кг.

Новосибирскую область на чемпионате будет представлять команда НГТУ «Похитители молнии» в состав которой вошли: Денис Моисеев (капитан команды), Ярослав Устименко, Андрей Лебедев, Максим Кабелин, Павел Чернов.

Первый отборочный этап состоится на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена». По итогам отборочных туров и полуфинала лучшие команды в конце года встретятся на финальных поединках, где поборются за титул чемпиона и денежный приз.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru

12+