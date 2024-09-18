В Новосибирске планируют бороться с пылью инновационными методами

В НГТУ НЭТИ разработали жидкое вещество, способное подавлять пыль, при этом стоит оно в десять раз дешевле зарубежных аналогов. После первых испытаний стало ясно, что раствор эффективен. Пылеподавитель призван помочь с загрязнением воздуха в шахтах, на заводах и улицах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

В составе пылеподавителя — биополимеры и микроорганизмы из природных ресурсов. После распыления эти вещества связывают мелкие частицы пыли. Благодаря этому возникает тонкая пленка, которая препятствует выветриванию и выдуванию мелких частиц пыли. Поскольку препарат содержит бактерии, поглощающие со временем пленку вместе грязью, он нетоксичен для окружающей среды.

«Изначально мы разрабатывали продукт для шахт, но после у нашей команды появилась идея использовать его в городской среде. Последние несколько лет новосибирцы особенно остро чувствуют проблему загрязнения воздуха», – подчеркнула Екатерина Литвинова, автор разработки, кандидат биологических наук.