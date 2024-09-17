Новосибирские ученые создают гель для ускоренного заживления ран

Инновационный гель с антимикробным действием может быть востребован в области хирургии и при лечении инфекционных поражений кожи, а также для пациентов с трофическими язвами и огнестрельными и осколочными ранениями.

Разработка ведется в молодежной Лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии НИИКЭЛ - филиала ИЦиГ СО РАН при содействии Правительства НСО и включена в госзадание лаборатории, на базе которой работает Центр экспериментальной и клинической фармакологии, находящегося в составе флагманского проекта региона - «Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра» (СиббиоНОЦ). За прошедший год количество участников СиббиоНОЦ приросло за счет организаций реального сектора экономики – с 31 до 72 предприятий. Также в НОЦ входит 6 вузов и 11 НИИ.

Ученые проверили разработанный в институте прототип лекарственного средства на основе антибактериального пептидомиметика и инертного полимерного геля на острую токсичность. По словам исследователей, средство эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и способствует более быстрому заживлению ран на коже. Разработка новосибирских исследователей особенно актуальна из-за распространяющейся в мире устойчивости болезнетворных бактерий к антибактериальной терапии.

"Мы ввели в состав геля синтетический антимикробный пептидомиметик КАМП-1. Это антибактериальный компонент, к которому сложно развивается устойчивость микроорганизмов. Принцип действия антибактериального пептидомиметика состоит в том, что он налипает на мембрану бактерии и приводит к ее гибели. Антимикробный пептидомиметик эффективен в отношении различных возбудителей инфекций, включая грибки рода Сandida", - пояснил руководитель отдела экспериментальной фармакологии НИИКЭЛ, д.м.н Павел Мадонов.

После экспериментов, подтверждающих антимикробные свойства КАМП-1, ученые проверили его на острую токсичность. Таким образом удалось найти «терапевтическое окно» - диапазон доз препарата, при котором лабораторное животное не погибает после однократного введения.

В ближайшее время исследователям предстоит определить, какое воздействие КАМП-1 оказывает на внутренние органы при ежедневном приёме (субхроническая токсичность). После завершения доклинических испытаний на животных начнутся клинические исследования.

Разработки НИИКЭЛ для ускорения заживления раневых поверхностей заинтересовали ученых ФГБУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. И. Гусака» Минздрава России из ДНР, которые ранее находились в рабочей командировке в Новосибирске. Встреча проходила с участием вице-губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой. "Для нас актуальны те темы, которыми занимается НИИКЭЛ, по ускорению заживления ран, репарации тканей и преодоление микробной резистентности. Также для нас было бы честью поучаствовать в создании регистра пациентов с лимфедемой", – отметил по итогам встречи директор ИНВХ, д. м. н. Роман Ищенко.

Фото: НИИ клинической и экспериментальной лимфологии