Новосибирские школьники создадут базу данных о природе региона с помощью искусственного интеллекта

Платформу для управления массивами данных разработали новосибирские ученые. Первыми ее протестируют участники проекта «Школьники – научные волонтеры». «Новосибирская область одна из первых запустила проекты для научных волонтёров. В 2019 году на территории нашего региона инициирован проект «Охотники за микробами», а затем масштабирован на другие регионы России. Инициатива «Научное волонтерство» Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ, открывает возможности для молодежи и взрослых принять участие в исследованиях под руководством настоящих ученых – это позволяет расширить знания и оказать содействие в получении научного результата, внести свой вклад в научно-технологический прогресс нашей страны. Для школьников участие в таком формате деятельности позволяет погрузиться в настоящую исследовательскую атмосферу, создать собственные научные проекты», – прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Ребята со всей страны смогут не только исследовать природу своей малой родины, но и формировать датасеты (базы данных) с фото- и аудиоматериалами, описаниями, метриками и данными о локации объектов живой природы.

В настоящее время проект «Школьники – научные волонтеры» вышел на новый этап — более 1300 школьников и педагогов из 30 регионов страны прошли регистрацию в специально разработанной базе данных. Среди них – школы Санкт-Петербурга, Новосибирской, Омской, Томской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Тверской и Челябинской областей, Красноярского, Ставропольского и Приморского краев, а также других регионов России.