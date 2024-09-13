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Наука и образование

Новосибирские школьники создадут базу данных о природе региона с помощью искусственного интеллекта

Такой формат работы позволит ребятам погрузиться в настоящую исследовательскую атмосферу и сформировать собственные научные проекты.

nso.ru

Платформу для управления массивами данных разработали новосибирские ученые. Первыми ее протестируют участники проекта «Школьники – научные волонтеры». «Новосибирская область одна из первых запустила проекты для научных волонтёров. В 2019 году на территории нашего региона инициирован проект «Охотники за микробами», а затем масштабирован на другие регионы России.  Инициатива «Научное волонтерство» Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ, открывает возможности для молодежи и взрослых принять участие в исследованиях под руководством настоящих ученых  – это позволяет расширить знания и оказать содействие в получении научного результата, внести свой  вклад в научно-технологический прогресс нашей страны. Для школьников участие в таком формате деятельности позволяет погрузиться в настоящую исследовательскую атмосферу, создать собственные научные проекты», – прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Ребята со всей страны смогут не только исследовать природу своей малой родины, но и формировать датасеты (базы данных) с фото- и аудиоматериалами, описаниями, метриками и данными о локации объектов живой природы.

В настоящее время проект «Школьники – научные волонтеры» вышел на новый этап — более 1300 школьников и педагогов из 30 регионов страны прошли регистрацию в специально разработанной базе данных. Среди них – школы Санкт-Петербурга, Новосибирской, Омской, Томской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Тверской и Челябинской областей, Красноярского, Ставропольского и Приморского краев, а также других регионов России.

nso.ru

«Разрабатываемый нами фреймворк предназначен для поддержки управления различными наборами данных. На его основе можно создать приложения для различных применений (для строительства, городской среды). Первое отладочное применение — проект «Школьники – научные волонтеры», — рассказал заведующий Лаборатории аналитики потоковых данных и машинного обучения Механико-математического факультета Новосибирского государственного университета Евгений Павловский.

Участников проекта обучали ведению записей, определению видов животных, растений, грибов и почв, правильному ведению видео- и аудиозаписей. Также ребята получили новые знания по проведению исследований и работе в сфере информационных технологий — с большими данными, нейросетями и компьютерным зрением.

С марта этого года группы научных волонтеров работали на местности. Теперь им предстоит сформировать собственные датасеты. Всю информацию объединят в научную базу данных, на которой и будет обучаться модели искусственного интеллекта. В середине сентября участники перейдут к защите своих проектов. В этом время начнется работа по обучению искусственного интеллекта с участием школьников. 

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