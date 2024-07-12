Абитуриенты подали больше 25 тысяч электронных заявлений на поступление в новосибирские колледжи и вузы

В Новосибирской области разгар приемной кампании в вузы и колледжи – образовательные организации отмечают повышенную заинтересованность абитуриентов к ИТ-специальностям. С ходом приемной кампании на примере одного из ведущих цифровых учреждений СПО – Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники – в ходе пресс-тура ознакомилась замминистра цифрового развития и связи региона Ирина Савельева.

Заместитель министра отметила, что к началу приемной кампании минцифра региона реализовала возможность онлайн-подачи документов в большинство колледжей через портал Госуслуг. Аналогичный федеральный сервис для вузов действует с 2020 года. Количество заявлений в высшие учебные заведения региона на сегодня составляет почти 13 тысяч, в средне-специальные – чуть больше 12 тысяч заявлений, это 58% от общего числа. Приемная кампания продолжается – прогнозируется дальнейший рост этого показателя.

«Новосибирская область является одним из центров подготовки ИТ-специалистов в России. У нас базируется 10 вузов и 14 колледжей. Так, за последние три года количество бюджетных мест по ИT-специальностям в вузах выросло на 25%. В колледжах число бюджетных мест выросло более чем в два раза. В эту приемную кампанию общая цифра приема на программы высшего образования – более 3,7 тысяч абитуриентов. В учреждения среднего профессионального образования по направлениям «Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника» будут зачислены около 2,8 тысяч первокурсников», – сообщила Ирина Савельева.

Отмечается рост интереса к обучению на ИТ-специальностях в учреждениях СПО. В 2024 году колледжи региона вошли в образовательно-производственный кластер «Информационные технологии» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование». Среди преимуществ обучения в колледжах кластера директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер назвал современные мастерские и лаборатории с новейшим оборудованием, образовательные программы от реальных работодателей, практическую работу и получение профессиональных навыков, высококвалифицированных педагогов и мастеров.

«Ежегодно мы набираем порядка 500 абитуриентов по различным формам обучения. И это не только специальности ИТ-направления, но также и микроэлектроники. В этом году мы ведем набор по семи специальностям. Впервые за два года мы снова открываем специальность «Твердотельная электроника», – отметил Андрей Безгеймер.