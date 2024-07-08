В Новосибирской области открылась «Большая математическая мастерская»

Создание искусственного интеллекта, способного видеть и слышать, и многие другие студенческие разработки представлены на первом открывшемся мероприятии-спутнике «Технопрома-2024». Разработки ведутся в рамках проекта Математического центра в Академгородке «Большой математической мастерской» при содействии Правительства Новосибирской области.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова открыла «Большую математическую мастерскую» в НГУ, которая является спутником форума «Технопром» с 2023 года. Мероприятие проводится в пятый раз Математическим центром в Академгородке, созданным на базе консорциума Института математики им. С.Л. Соболева и Новосибирского госуниверситета в рамках национального проекта «Наука и университеты».