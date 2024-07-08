Новосибирские выпускники улучшили свои результаты по естественно-научным предметам по сравнению с ЕГЭ-2023

Об итогах сдачи ЕГЭ в 2024 году рассказал на пресс-конференции заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин. Экзаменационная кампания 2024 года прошла в штатном режиме, нарушений сроков контроля технической готовности и сбоев не зафиксировано.

В основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), проходившего при поддержке регионального правительства, в Новосибирской области было зарегистрировано более 14 тысяч участников. Говоря об итогах ЕГЭ, Владимир Щукин отметил, что результаты по предметам естественно-научного цикла: физика, химия, биология, математика – выше, чем в прошлом году.



«Результаты ЕГЭ по математике, в первую очередь, профильного уровня и физике в этом году очень радуют. Доля выпускников, выбравших эти предметы, осталась практически на уровне прошлых лет, но при этом средний балл по математике профильного уровня составил 58,5 (в 2023 – 53,9), по физике – 65,34 (в 2023 – 55,6). Доля выпускников, сдавших экзамен с высоким результатом, составила: по математике профильного уровня 43,41% (2023 – 30,73%), по физике – 52,99% (в 2023 – 25,72%)», – подчеркнул заместитель министра.