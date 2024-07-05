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Наука и образование

Вторую волну приема детей в первый класс запустят на Госуслугах

Первоклассников не по месту регистрации будут принимать на свободные места до 5 сентября.

pixabay.com

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области информирует, что с 6 июля записать в школу первоклассника удаленно смогут родители, чьи дети проживают не на закрепленной за школой территории.

Напомним, первая волна приема заявлений по записи детей в первый класс по закрепленной территории стартовала 1 апреля. В Новосибирской области более 70% заявлений подано в электронном виде. 

Первоклассников не по месту регистрации будут принимать на свободные места до 5 сентября. Зачисление в первый класс образовательными организациями осуществляется при наличии свободных мест. В 2024/2025 учебном году в школы региона пойдут порядка 38 тысяч первоклассников.

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