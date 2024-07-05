Вторую волну приема детей в первый класс запустят на Госуслугах

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области информирует, что с 6 июля записать в школу первоклассника удаленно смогут родители, чьи дети проживают не на закрепленной за школой территории.

Напомним, первая волна приема заявлений по записи детей в первый класс по закрепленной территории стартовала 1 апреля. В Новосибирской области более 70% заявлений подано в электронном виде.

Первоклассников не по месту регистрации будут принимать на свободные места до 5 сентября. Зачисление в первый класс образовательными организациями осуществляется при наличии свободных мест. В 2024/2025 учебном году в школы региона пойдут порядка 38 тысяч первоклассников.