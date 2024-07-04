Андрей Травников поздравил новосибирских выпускников с окончанием школы

Для того чтобы в 2024 году в нашей области было в полтора раза больше стобалльников, чем в прошлом, и чтобы в этом зале собрались почти две тысячи серебряных и золотых медалистов, была проделана большая работа. Вашим учителям самим приходилось учиться, менять подходы, перенимать опыт... У них это получилось, за что они заслуживают всяческой благодарности не только от нас — от руководителей, но и от каждого из вас. И лучшей благодарностью с вашей стороны станет то, что вы, добиваясь очередных успехов в жизни, будете делиться этим с вашими школьными учителями. Для них это будет лучшая награда и лучшая мотивация, лучший толчок для дальнейшего развития и, соответственно, предоставления таких замечательных знаний, как и вам, будущим поколениям выпускников.

Желаю не расслабляться и помнить: трудолюбие, которое вы проявляли 11 лет, приносит успех. При этом не бойтесь рисковать, не бойтесь ошибаться и помните: в Новосибирской области вас любят, ждут, и всегда поддержат», — обратился к выпускникам губернатор.

Андрей Травников также поздравил родителей со счастливым и важным моментом в жизни их и их детей.

Фото: nso.ru