В новосибирском правительстве наградили выпускников-отличников

Участниками губернаторского приема стали 158 стобалльников по результатам ЕГЭ, а также их родители и педагоги.
Награждение прошло в рамках губернаторского приема «Золотые надежды России», посвященного чествованию выпускников школ, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ, а также аттестат о среднем общем образовании с отличием. Мероприятие проходило под девизом «Моя семья! Моя страна!», участниками приема стали около 300 человек, включая 158 выпускников-стобалльников по результатам ЕГЭ, а также их родители и педагоги.
От имени губернатора присутствующих приветствовал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов: «Дорогие ребята, сердечно вас поздравляю с успешным окончанием школы и получением наград, которые вы по-настоящему заслужили. Позади экзаменационные испытания, а впереди у вас – новый этап жизни. Нужно смело идти вперед, преодолевая все препятствия, чтобы достичь поставленных целей и найти применение своим знаниям в нашей стране и нашем регионе, где вам предоставляются большие возможности».
Особые слова благодарности Сергей Нелюбов адресовал наставникам и их родителям, которые помогали ребятам преодолевать трудности, учили отстаивать свои взгляды, быть патриотами страны и уважать национальные ценности. Выпускникам заместитель губернатора пожелал ставить перед собой смелые задачи и воплощать их в жизнь, проявлять упорство и настойчивость в решении сложных жизненных вопросов.
В церемонии награждения также принял участие первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Сергей Нелюбов и Андрей Панферов вручили стобалльникам благодарственные адреса губернатора Новосибирской области и председателя законодательного собрания Новосибирской области, а также памятные знаки «100 баллов за ЕГЭ». В этом году значительно увеличилось количество выпускников, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ по нескольким предметам – их 13 человек, среди которых есть трижды стобалльник – Александр Иванов, обучающийся МКОУ Мошковская СОШ № 1, получивший наивысший балл сразу по трем предметам: по русскому языку, химии, биологии.
Среди выпускников, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ, есть выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием – медалисты Новосибирской области, их в этом году 98. Награды также получили руководители коллективов общеобразовательных организаций, подготовивших наибольшее количество стобалльников. Лидером среди них стал СУНЦ НГУ – 42 его выпускника получили на ЕГЭ наивысший балл.
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