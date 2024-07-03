В новосибирском правительстве наградили выпускников-отличников

Награждение прошло в рамках губернаторского приема «Золотые надежды России», посвященного чествованию выпускников школ, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ, а также аттестат о среднем общем образовании с отличием. Мероприятие проходило под девизом «Моя семья! Моя страна!», участниками приема стали около 300 человек, включая 158 выпускников-стобалльников по результатам ЕГЭ, а также их родители и педагоги.

От имени губернатора присутствующих приветствовал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов: «Дорогие ребята, сердечно вас поздравляю с успешным окончанием школы и получением наград, которые вы по-настоящему заслужили. Позади экзаменационные испытания, а впереди у вас – новый этап жизни. Нужно смело идти вперед, преодолевая все препятствия, чтобы достичь поставленных целей и найти применение своим знаниям в нашей стране и нашем регионе, где вам предоставляются большие возможности».