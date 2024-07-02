На новосибирских улицах появились билборды с портретами молодых ученых

Фотографии 15 молодых исследователей с информацией о совершенных ими открытиях размещены на информационных цифровых панелях на крупных магистралях. Проект реализуется в рамках инициативы «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий правительством региона при поддержке АНО «Национальные приоритеты».

Как прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, на III Конгрессе молодых ученых глава нашего государства сообщил, что за последние 20 лет количество молодых ученых в России увеличилось в два раза. Сегодня ученые в возрасте до 40 лет составляют почти половину от общего числа исследователей в стране. В Новосибирской области в настоящее время трудится более 4 тысяч молодых исследователей.