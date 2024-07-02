На новосибирских улицах появились билборды с портретами молодых ученых

«Мы наблюдаем, что престиж ученого в значительной степени вырос, и мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить эту тенденцию», — прокомментировала замгубернатора Ирина Мануйлова.
Фотографии 15 молодых исследователей с информацией о совершенных ими открытиях размещены на информационных цифровых панелях на крупных магистралях. Проект реализуется в рамках инициативы «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий правительством региона при поддержке АНО «Национальные приоритеты».
Как прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, на III Конгрессе молодых ученых глава нашего государства сообщил, что за последние 20 лет количество молодых ученых в России увеличилось в два раза. Сегодня ученые в возрасте до 40 лет составляют почти половину от общего числа исследователей в стране. В Новосибирской области в настоящее время трудится более 4 тысяч молодых исследователей.
«Мы наблюдаем, что престиж ученого в значительной степени вырос, и мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить эту тенденцию. Совместно с федеральным центром мы в регионе создаем комфортные условия для занятия наукой: открытие молодежных лаборатории с новейшим оборудованием, поощрение стипендиями, премиями и грантами, и, конечно, важным мотивирующим фактором являются социальные, популяризационные проекты – фестивали, акции, привлекающие внимание к личности ученых. Мы должны знать наших героев в лицо. Все эти инструменты необходимы для того, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве своей профессии и оставались работать в родном регионе. Это один из важнейших приоритетов государства в рамках национального проекта «Наука и университеты», – прокомментировала Ирина Мануйлова.
Министерство науки и инновационной политики региона представляет на баннерах изображения ученых, добившихся значительных успехов в исследовательской деятельности, ставших лауреатами премий президента РФ и правительства Новосибирской области в области науки и инноваций в 2023 году. На билбордах акции «Наука рядом» на улицах Большевистской, Орджоникидзе, Станционной, Нарымской, Петухова, Кошурникова, Восход и других – размещены фото представителей самых разных научных направлений и информация об их работах: от языкознания и экологии до физики и генетики. Познакомиться с героями науки и их разработками можно до начала сентября.
Фото: nauka.nso.ru
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