Число новосибирских выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось на 50%

Подведены предварительные итоги Единого государственного экзамена 2024 года: в Новосибирске 100 баллов получил 141 выпускник, девять из них — по двум предметам.

Как подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в Новосибирске по сравнению с прошлым годом количество учеников, сдавших Единый государственный экзамен на 100 баллов, увеличилось на 50 %.

В Новосибирске 100 баллов набрал 141 выпускник, из них пять выпускников прошлых лет (в 2023 году — 93 выпускника). Девять человек показали максимальный результат по двум предметам. Таким образом, в Новосибирске насчитывается 150 высших результатов: математика (профильный уровень) — 48, русский язык — 44 (в том числе четыре выпускника прошлых лет), химия — 20, литература — 19, физика — 9 (в том числе один выпускник прошлых лет), информатика — 3, биология — 2, история — 1, английский язык — 1.

«Эти результаты можно назвать основными, но окончательные итоги государственной аттестации можно будет подвести после 4 и 5 июля, так как эти дни являются дополнительными для пересдачи: для выпускников, не сдавших экзамен по уважительным причинам, и тех, кто хочет улучшить свой результат», — отметил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

В 2024 году наибольшее количество 100-балльных результатов получили выпускники образовательных организаций: СУНЦ НГУ — 41, МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» — 8. По четыре стобалльника: в МБОУ «Гимназия № 4», МАОУ «Гимназия № 10», МАОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Экономический лицей», МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке», МАОУ ОЦ «Горностай», МАОУ «Инженерный лицей НГТУ»; по три стобалльника: в МАОУ «Гимназия № 12», МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония», МБОУ СОШ № 155, МАОУ «Лицей № 200», МАОУ «Гимназия № 16 «Французская».

В 2024 году школу окончили 19455 выпускников 9-х классов (в 2023 году — 18293) и 9161 выпускник 11-х классов (в 2023 году — 8977).

Напомним, для получения аттестата выпускникам 11-х классов нужно сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам (русский и математика) и двум по выбору. Профильный уровень экзамена по математике выбрали 49 % обучающихся, базовый уровень — 51 %. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика, история, английский язык, физика и химия. Наименьшее количество выпускников выбрали литературу и географию.

В этом году впервые школьники получат медали двух образцов: «За особые успехи в учении» I и II степени. 717 выпускников Новосибирска будут награждены медалями «За особые успехи в учении» I степени и 485 — «За особые успехи» II степени. Наибольшее количество медалистов — в Центральном округе Новосибирска.