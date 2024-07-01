Почти 700 целевиков примет Новосибирский медуниверситет в этом году

Об особенностях приемной кампании в Медицинском университете рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

«Мы каждый год получаем для Минздрава Новосибирской области определенное количество квот на специалитет и в клиническую ординатуру [НГМУ] для ребят, абитуриентов, которые при поступлении заключают целевой договор, и с каждым годом цифры для нас увеличиваются по целевому набору. У нас целевые места есть на лечебный факультет, педиатрический, стоматологический. В этом году впервые выделены места на клинического психолога, фармацию и лечебно-профилактическое дело. Также очень активно у нас идет уже много лет набор в клиническую ординатуру», — отметила замминистра.

В этом году НГМУ по программе специалитета «лечебное дело» готов принять на бюджет по целевому договору 254 человека, на «педиатрии» для целевиков зарезервировано 146 мест, на стоматологическом факультете – 13 мест. В ординатуру в этом году смогут поступить 270 целевиков.

Елена Аксенова напомнила, что по целевому договору после окончания обучения выпускник медицинского вуза обязан три года отработать в государственном медучреждении. Можно еще до поступления получить направление от конкретной больницы или поликлиники, или же определиться с выбором уже в процессе учебы.

Заместитель министра добавила, что целевики, которые хорошо учатся, получают дополнительно к основной стипендии 5000 рублей.

Сейчас в НГМУ на всех курсах обучаются на специалитете 1766 целевых студентов и в ординатуре — 371 человек.