В Новосибирской области началась тестовая сборка малого кольца СКИФа

«Открытие ЦКП «СКИФ» позволит региону и стране в целом выйти на новый социально-экономический уровень», — подчеркивает министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
На площадку строящегося Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» доставлена первая партия оборудования – гирдеры (специальные подставки) с оборудованием бустерного синхротрона.
В мероприятии, на котором было презентовано новое оборудование на первом этапе сборки, принял участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, в частности, он подчеркнул, что одним из важнейших проектов в отечественной науке сегодня является «Сибирский кольцевой источник фотонов», который возводится по поручению главы государства. Этот объект позволит нашей стране создать существенный задел для лидерства в технологической сфере.
Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, это беспрецедентный проект для региона и всей страны, который реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты», согласно плану-графику создания уникальных научных установок класса мегасайенс и комплексов в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. «Открытие ЦКП «СКИФ» позволит региону и стране в целом выйти на новый социально-экономический уровень. Строительство синхротрона позволит решить прикладные задачи. Ученые смогут исследовать устройство различной материи, что в будущем даст возможность улучшать ее свойства, создавать новые композиты, более долговечные аккумуляторы», – отметил министр.
В Корпусе стендов и испытаний ЦКП «СКИФ» сейчас находится одна четвертая часть бустерного синхротрона, состоящая из гирдеров с магнитным и вакуумным оборудованием. Общая масса этого оборудования составляет более 40 тонн. После тестовой сборки ученые перейдут к этапу крупномасштабной сборки уникального оборудования в здании инжектора. Всего там будут собраны 44 гирдера бустерного синхротрона, которые образуют кольцо периметром 158 метров. В бустерном синхротроне электронный пучок за полсекунды будет разгоняться до 3 ГэВ (гигаэлектронвольт) – эта энергия, на которой работает ЦКП «СКИФ».
Единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке оборудования ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ», в том числе оборудования бустерного синхротрона, выступает Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). В настоящее время в здании инжектора, где будет размещаться в том числе бустерный синхротрон, работает геодезическая группа ИЯФ СО РАН и партнеры Института по направлению геодезических работ. Специалисты монтируют и тестируют опорную геодезическую сеть, которая позволит в дальнейшем выполнить высокоточный монтаж гирдеров с оборудованием.
«Сегодня начинается новый этап развития проекта ЦКП «СКИФ»: на площадке будущего Центра теперь работают не только специалисты строительной отрасли, но и сотрудники научных организаций. Конечно, первыми начинают ученые и инженеры ускорительного направления», – отметил директор ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» академик РАН Валерий Бухтияров.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)