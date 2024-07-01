В Новосибирской области началась тестовая сборка малого кольца СКИФа

На площадку строящегося Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» доставлена первая партия оборудования – гирдеры (специальные подставки) с оборудованием бустерного синхротрона.

В мероприятии, на котором было презентовано новое оборудование на первом этапе сборки, принял участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, в частности, он подчеркнул, что одним из важнейших проектов в отечественной науке сегодня является «Сибирский кольцевой источник фотонов», который возводится по поручению главы государства. Этот объект позволит нашей стране создать существенный задел для лидерства в технологической сфере.

Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, это беспрецедентный проект для региона и всей страны, который реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты», согласно плану-графику создания уникальных научных установок класса мегасайенс и комплексов в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. «Открытие ЦКП «СКИФ» позволит региону и стране в целом выйти на новый социально-экономический уровень. Строительство синхротрона позволит решить прикладные задачи. Ученые смогут исследовать устройство различной материи, что в будущем даст возможность улучшать ее свойства, создавать новые композиты, более долговечные аккумуляторы», – отметил министр.