Глава Рособрнадзора — о предварительных результатах ЕГЭ-2024

Предварительные результаты ЕГЭ 2024 года по обязательным предметам, а также по физике были подведены в ходе пресс-конференции, прошедшей в Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора. Руководитель ведомства Анзор Музаев отметил, что результаты ЕГЭ по всем предметам сопоставимы с результатами экзаменов прошлых лет. «Ничего у нас не взлетело, и ничего не обвалилось», – прокомментировал он. В то же время предварительные результаты ЕГЭ свидетельствуют об улучшении результатов выпускников, выбирающих предметы, необходимые для продолжения обучения в вузах по инженерным специальностям.

ЕГЭ по русскому языку – экзамен, результаты которого используются и для получения школьного аттестата, и как вступительные испытания в вузы. «Мы получили достаточно высокие результаты. 99 % участников показали результаты выше минимального балла для получения школьного аттестата, около 60 % – результат выше 60 баллов, а 2636 участников – 100-балльный результат», – рассказал руководитель Рособрнадзора.

Он опроверг заявления об усложнении экзамена в этом году, в частности жалобы на трудности с написанием сочинения по текстам Валентина Распутина, Льва Толстого и некоторых других авторов. «Процент выполнения сочинения по критериям, относящимся к проблематике текстов, был совершенно таким же, а иногда даже выше, чем в заданиях по текстам иных авторов», – констатировал Анзор Музаев.

Руководитель комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский рассказал, что выпускники 2024 года достаточно хорошо справились с заданиями по морфологическим и синтаксическим нормам. При этом по сравнению с 2023 годом снизились показатели выполнения заданий по нормам постановки ударения и по лексическим нормам. Уровень освоения орфографии остался примерно таким же, как в прошлом году, а знание норм пунктуации несколько улучшилось.

Глава Рособрнадзора напомнил, что президентом России неоднократно отмечалась необходимость развития массового инженерного образования. Содержание ЕГЭ также помогает этому процессу. «Внимание к этому очень пристальное, и оно будет только усиливаться. Еще с прошлого года началась серьезная работа двух профильных министерств, Рособрнадзора, ФИПИ, ведущих специалистов в области физики и математики. Реализовывается совместный проект, в котором задействовано более 10 тысяч школ по всей стране, более 80 тысяч школьников регулярно выполняли задания онлайн. Эта работа уже приносит свои закономерные результаты», – сообщил Анзор Музаев.

На ЕГЭ по математике профильного уровня доля участников, набравших более 60 баллов, увеличилась на 10 % и на 30 % по физике. Такой результат достаточен для поступления в технические вузы и успешного продолжения обучения в них. «Это очень значимый результат, нужно его анализировать, использовать этот опыт для химии и биологии. Думаю, Минпросвещения не только продолжит эту программу, но и расширит ее на другие предметные области», – прокомментировал глава Рособрнадзора.