Глава Рособрнадзора — о предварительных результатах ЕГЭ-2024

Подводя итоги ЕГЭ, Анзор Музаев опроверг заявления об усложнении экзамена в этом году.
Предварительные результаты ЕГЭ 2024 года по обязательным предметам, а также по физике были подведены в ходе пресс-конференции, прошедшей в Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора. Руководитель ведомства Анзор Музаев отметил, что результаты ЕГЭ по всем предметам сопоставимы с результатами экзаменов прошлых лет. «Ничего у нас не взлетело, и ничего не обвалилось», – прокомментировал он. В то же время предварительные результаты ЕГЭ свидетельствуют об улучшении результатов выпускников, выбирающих предметы, необходимые для продолжения обучения в вузах по инженерным специальностям.
ЕГЭ по русскому языку – экзамен, результаты которого используются и для получения школьного аттестата, и как вступительные испытания в вузы. «Мы получили достаточно высокие результаты. 99 % участников показали результаты выше минимального балла для получения школьного аттестата, около 60 % – результат выше 60 баллов, а 2636 участников – 100-балльный результат», – рассказал руководитель Рособрнадзора.
Он опроверг заявления об усложнении экзамена в этом году, в частности жалобы на трудности с написанием сочинения по текстам Валентина Распутина, Льва Толстого и некоторых других авторов. «Процент выполнения сочинения по критериям, относящимся к проблематике текстов, был совершенно таким же, а иногда даже выше, чем в заданиях по текстам иных авторов», – констатировал Анзор Музаев.
Руководитель комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский рассказал, что выпускники 2024 года достаточно хорошо справились с заданиями по морфологическим и синтаксическим нормам. При этом по сравнению с 2023 годом снизились показатели выполнения заданий по нормам постановки ударения и по лексическим нормам. Уровень освоения орфографии остался примерно таким же, как в прошлом году, а знание норм пунктуации несколько улучшилось.
Глава Рособрнадзора напомнил, что президентом России неоднократно отмечалась необходимость развития массового инженерного образования. Содержание ЕГЭ также помогает этому процессу. «Внимание к этому очень пристальное, и оно будет только усиливаться. Еще с прошлого года началась серьезная работа двух профильных министерств, Рособрнадзора, ФИПИ, ведущих специалистов в области физики и математики. Реализовывается совместный проект, в котором задействовано более 10 тысяч школ по всей стране, более 80 тысяч школьников регулярно выполняли задания онлайн. Эта работа уже приносит свои закономерные результаты», – сообщил Анзор Музаев.
На ЕГЭ по математике профильного уровня доля участников, набравших более 60 баллов, увеличилась на 10 % и на 30 % по физике. Такой результат достаточен для поступления в технические вузы и успешного продолжения обучения в них. «Это очень значимый результат, нужно его анализировать, использовать этот опыт для химии и биологии. Думаю, Минпросвещения не только продолжит эту программу, но и расширит ее на другие предметные области», – прокомментировал глава Рособрнадзора.
Руководители комиссий разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике и физике Иван Ященко и Марина Демидова более подробно прокомментировали результаты по этим предметам.
По словам Ивана Ященко, как и в прошлом году, чуть более 45 % участников ЕГЭ по математике выбрали профильный экзамен. На 25 тысяч выросло количество участников сдавших профильную математику на 60 и более баллов. Снизилось количество участников, не преодолевших минимальную границу в 27 баллов, до 6,5 % (в 2023 и 2022 годах – 9 %). Начался рост 100-балльных результатов по профильной математике: в этом году их количество составило 1165. Стобалльники есть почти во всех регионах.
«Многие ребята сейчас учатся в классах с углубленным изучением математики и получают достойный результат, несмотря на то, что на 100 баллов в этом году нужно было решить на одну задачу больше – добавилось задание на векторы», – отметил Иван Ященко, добавив, что с новым заданием успешно справились более 80 % выпускников. К положительным результатам этого года также относится снижение процента арифметических ошибок и ошибок, связанных с неверным прочтением условия задания, рост процента выполнения самой творческой задачи 19, а также геометрических заданий второй части и задачи на решение неравенств.
Марина Демидова напомнила, что экзаменационная работа ЕГЭ по физике претерпела в этом году некоторые изменения. Это было связано с необходимостью сделать данный экзамен более привлекательным для школьников исходя из потребностей вузов в абитуриентах на массовые инженерные специальности.
В 2024 году прекратилось снижение количества участников, выбирающих ЕГЭ по физике. Доля участников, не набравших минимальный балл, снизилась в три раза (в 2024 году – 1,96 %, в 2023 году – 5,85 %). Наиболее значимое уменьшение доли не достигших минимальной границы наблюдается в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, что является результатом проекта Минпросвещения по методической поддержке регионов с низкими результатами в прошлом учебном году. Доля высокобалльников (получивших результат 81-100 баллов) выросла в 1,8 раза. Рекордное число 100-балльников – 769 человек из 72 субъектов РФ.
Процент выполнения заданий базового уровня сложности в первой части работы оказался выше 65 %. Наблюдается значительный рост результатов заданий на комплексный анализ различных физических процессов (по механике, молекулярной физике и электродинамике) и для традиционно сложных для выпускников качественных задач.
Он рассказал также, что в период проведения ЕГЭ (основные и резервные сроки) за нарушения с экзаменов было удалено 768 человек, из них 220 человек – за наличие средств связи, 337 человек – за справочные материалы, 211 человек – за иные нарушения.
«Мы считаем, что экзамен прошел штатно в сравнении с прошлыми годами. В случае сбоев по вине техники или человеческого фактора мы всегда готовы включаться в решение проблем каждого выпускника, каждого родителя, каждого отдельно взятого пункта проведения ЕГЭ», – резюмировал Анзор Музаев.
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