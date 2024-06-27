Какое место в рейтинге лучших российских вузов Forbes занял Новосибирский госуниверситет?

Опубликовал рейтинг лучших вузов России, в котором НГУ занял 12-е место. Университет занял самые высокие позиции среди вузов, которые расположены в регионах. Во вторую десятку также попали Уральский федеральный университет, Томский политехнический университет и Казанский федеральный университет. В топ-10 рейтинга представлены только московские и петербургские вузы.

В рейтинге Forbes вузы оценивались по пяти метрикам: качество нетворкинга, репутация у работодателей, качество преподавания, международная репутация и фактор Forbes.

Для оценки репутации университета в среде работодателей, направлялись запросы компаниям, входящим в число лучших работодателей России, с просьбой перечислить вузы, выпускников которых они считают наиболее подготовленными.

"НГУ сотрудничает с ведущими компаниями России, среди которых Роскомос, Росатом, Яндекс, Сбер, Ростелеком и другие. С некоторыми партнерами мы реализуем совместные образовательные программы и учебно-научные лаборатории, с другими — сотрудничаем по проектам, которые направлены на решение конкретных задач индустрий. Наши выпускники востребованы в передовых отраслях, они работают в топовых научно-исследовательских центрах и высокотехнологичных компаниях. Поэтому данный фактор оказал положительное влияние на рейтинг", — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.