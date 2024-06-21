В Новосибирске состоялись состязания на FPV-дронах среди юных пилотов

Организатором соревнований выступает подразделение ОЦРТДиЮ Детский технопарк «Кванториум». Соорганизаторы – Точка кипения НГТУ, учебно-спортивный оздоровительный центр НГТУ.

На церемонии открытия операторов FPV-дронов, их наставников и гостей поприветствовал руководитель ДТ «Кванториум» Александр Замковенко: «Дорогие участники, в настоящее время на острове Сахалин проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024». Это главное событие года по запуску новых рынков, инициатив и отраслей. Его ключевое направление – беспилотные авиационные системы, биотех, креативная экономика. Как раз в рамках «Архипелага 2024» было принято решение организовать в Новосибирске «Остров-2024». Соревнования по пилотированию дают возможность каждому из вас продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и научиться чему-то новому. Я желаю вам удачи и пусть победят сильнейшие!»

Мероприятие проводится в 2 возрастных категориях:

- «Юноши» – до 18 лет включительно;

- «Спортсмены» – с 19 лет и старше.

Гонки дронов стартовали с тренировочных и квалификационных испытаний для каждой группы. Результатом квалификации для участников стало лучшее время прохождения 3 кругов.