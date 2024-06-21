В Новосибирске состоялись состязания на FPV-дронах среди юных пилотов

Гонки дронов стали частью проектно-образовательного интенсива «Остров – 2024».
Организатором соревнований выступает подразделение ОЦРТДиЮ Детский технопарк «Кванториум». Соорганизаторы – Точка кипения НГТУ, учебно-спортивный оздоровительный центр НГТУ.
На церемонии открытия операторов FPV-дронов, их наставников и гостей поприветствовал руководитель ДТ «Кванториум» Александр Замковенко: «Дорогие участники, в настоящее время на острове Сахалин проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024». Это главное событие года по запуску новых рынков, инициатив и отраслей. Его ключевое направление – беспилотные авиационные системы, биотех, креативная экономика. Как раз в рамках «Архипелага 2024» было принято решение организовать в Новосибирске «Остров-2024». Соревнования по пилотированию дают возможность каждому из вас продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и научиться чему-то новому. Я желаю вам удачи и пусть победят сильнейшие!»
Мероприятие проводится в 2 возрастных категориях:
- «Юноши» – до 18 лет включительно;
- «Спортсмены» – с 19 лет и старше.
Гонки дронов стартовали с тренировочных и квалификационных испытаний для каждой группы. Результатом квалификации для участников стало лучшее время прохождения 3 кругов.
Обучающийся ДТ «Кванториум», учащийся лицея № 136 г. Новосибирска Всеволод Чернодаров отметил, что трассы сложные, так как много поворотов и ворота имеют разную высоту. Парень считает, что именно соревнуясь с ровесниками, начинаешь понимать свои сильные и слабые стороны: «Мне, например, надо прокачать скорость реакций и быстроту рук. В ближайших планах – участие в соревнованиях, которые пройдут в Санкт-Петербурге».
Один из операторов FPV-дронов, выступающих в старшей группе, Всеволод Ядрихинский впервые участвует в таких гонках: «Состязания очень зрелищные. Здесь много участников и различных дронов, активные зрители и болельщики – всё это заряжает тебя положительными эмоциями, появляется желание совершенствовать свои навыки и, конечно, побеждать. Я неплохо справляюсь на трассах и планирую дальше развиваться в этом направлении».
Сильнейшие пилоты каждой возрастной категории примут участие в финале, где в зачет засчитывается сумма трех лучших полетов.
Педагог дополнительного образования Александр Глинский, комментируя выступления участников, выразил уверенность в том, что такие старты станут регулярными, ведь они позволяют готовить кадры для будущей беспилотной авиации.
Соревнования нацелены на популяризацию беспилотных летательных аппаратов и профессиональное самоопределение молодежи. В числе основных задач – содействие развитию технических знаний и навыков детей, усиление их внимания к изучению БПЛА.
Комментарии (0)