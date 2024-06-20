Новосибирские абитуриенты смогут подать заявления во все региональные государственные колледжи в онлайн-режиме

В 2024 году минцифра Новосибирской области обеспечила подключение к онлайн-сервису 100% региональных государственных колледжей, а также федеральных и частных учреждений СПО. Приемная кампания стартует с 20 июня. На Госуслугах доступны сервисы по подаче заявлений в вузы и колледжи.

Документы гражданин может подать в неограниченное количество колледжей. Необходимо зайти в личный кабинет на Едином портале государственных услуг, указать уровень образования, приложить скан аттестата, проверить данные паспорта или свидетельства о рождении, сведения о регистрации, которые автоматически подтягиваются из личного кабинета, выбрать колледж, указать индивидуальные достижения с приложением сканов подтверждающих документов.

После подачи заявления в личный кабинет будет приходить информация о всех этапах рассмотрения заявления, а также информация о дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах. Для итогового зачисления на выбранную специальность абитуриенту нужно будет подтвердить согласие в личном кабинете на «Госуслугах» и предоставить в приемную комиссию оригинал документа об образовании в сроки, установленные образовательной организацией. Заявления на творческие специальности принимаются до 10 августа, на все остальные – до 15 августа. Колледжи, в которых останутся свободные места, могут вести приём на обучение до 25 ноября.

В 2024 году колледжи Новосибирской области вошли в образовательно-производственный кластер «Информационные технологии» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Образование». В проекте – Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники, Новосибирский колледж печати и информационных технологий, Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака, Новосибирский политехнический колледж. Преимущества обучения в колледжах кластера: современные мастерские и лаборатории с новейшим оборудованием, образовательные программы от реальных работодателей, практическая работа и получение профессиональных навыков, высококвалифицированные педагоги и мастера.

«Сфера информационных технологий – перспективное направление обучения. Подготовку по нему ведут 10 вузов и 14 колледжей Новосибирской области. В эту приемную кампанию только на бюджетные места в вузах мы ожидаем порядка 2,5 тысяч человек, а общая цифра приема на программы высшего образования – более 3,7 тысяч абитуриентов. В учреждения среднего профессионального образования по укрупненным группам специальностей «Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника» будут зачислены около 2,8 тысяч первокурсников», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Сроки основной приемной кампании в вузы – с 20 июня по 25 июля. Сервис «Поступление в вуз онлайн» дает возможность подать заявление сразу в пять университетов. В каждом из них можно выбрать до пяти направлений подготовки или специальностей. К сервису подключено более тысячи государственных и частных вузов и их филиалов по всей стране. В прошлом году новосибирцы подали в вузы через портал Госуслуг более 29 тысяч заявлений.

