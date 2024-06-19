Больше 40 выпускников физматшколы НГУ стали стобалльниками ЕГЭ-2024

47 выпускников СУНЦ НГУ этого года — медалисты.
Единый госэкзамен по профильной математике в этом году писали 225 выпускников СУНЦ НГУ. 189 из них набрали на экзамене от 80 до 100 баллов. Всего в специализированном учебно-научном центре России 42 стобалльника: 29 - по математике, 7 - по химии, 3 - по русскому языку, 2 - по физике и 1 - по географии. Сегодня на торжественном собрании, посвященном вручению аттестатов выпускникам СУНЦ НГУ, вице-губернатор Ирина Мануйлова отметила, что, в первую очередь, эти достижения - личная заслуга ребят и их родителей. В то же время, за созданием тех условий, которые обеспечивают то качество образовательного процессах, которое мы все наблюдаем, стоят сотни людей, целая команда, куда входят сотрудники СО РАН, НГУ и представители Правительства Новосибирской области. Всего в этом году в СУНЦ НГУ 239 выпускников, из них - 47 медалистов (медали 1 и 2 степени).
«Сегодня мы чествуем современное поколение, последователей тех самых фымышат, которых ещё обучал Михаил Лаврентьев. С тех пор прошло уже 60 лет и ФМШ теперь является одним из десяти специализированных учебно-научных центров России, известных во всем мире. Школа занимает 5-ю строчку в рейтинге 300 лучших школ России. И понятно почему, наши ребята показывают высочайший уровень знаний и занимают первые места в мировых олимпиадах. Также выпускники в этом году установили рекорд по количеству стобалльников по профильной математике в своей школе за всю историю ЕГЭ - 29, 12 из них учатся в одном классе. И сегодня с гордостью мы вручаем им аттестаты. В этот особенный день желаю вам правильного профессионального выбора и помните: Новосибирск, СКИФ, наши научные организации и высокотехнологичные компании ждут вас, и в ваших руках через 5-10 лет окажется будущее Академгородка, Новосибирской области и всей страны! Верим в вас, и надеемся на вас», - поздравила выпускников СУНЦ НГУ с блестящим окончанием обучения вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Фото: СУНЦ НГУ
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