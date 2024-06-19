Больше 40 выпускников физматшколы НГУ стали стобалльниками ЕГЭ-2024

«Сегодня мы чествуем современное поколение, последователей тех самых фымышат, которых ещё обучал Михаил Лаврентьев. С тех пор прошло уже 60 лет и ФМШ теперь является одним из десяти специализированных учебно-научных центров России, известных во всем мире. Школа занимает 5-ю строчку в рейтинге 300 лучших школ России. И понятно почему, наши ребята показывают высочайший уровень знаний и занимают первые места в мировых олимпиадах. Также выпускники в этом году установили рекорд по количеству стобалльников по профильной математике в своей школе за всю историю ЕГЭ - 29, 12 из них учатся в одном классе. И сегодня с гордостью мы вручаем им аттестаты. В этот особенный день желаю вам правильного профессионального выбора и помните: Новосибирск, СКИФ, наши научные организации и высокотехнологичные компании ждут вас, и в ваших руках через 5-10 лет окажется будущее Академгородка, Новосибирской области и всей страны! Верим в вас, и надеемся на вас», - поздравила выпускников СУНЦ НГУ с блестящим окончанием обучения вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Фото: СУНЦ НГУ