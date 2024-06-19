Сколько бюджетных мест предусмотрено в новосибирских вузах в этом году?

20 июня в Новосибирске стартует приемная кампания в вузы. Крупные университеты назвали число бюджетных мест, пишет АиФ-Новосибирск.

В Новосибирский государственный университет смогут поступить больше двух тысяч человек. Две трети обучающихся — это бюджетный набор. Всего в НГУ ожидается не меньше семи тысяч абитуриентов.

Средний конкурс на место составит 5,5 человек. 48% молодежи поступает в вуз из Новосибирска и Новосибирской области. Часто абитуриенты приезжают из Алтайского края и Кемеровской области.

В НГТУ на бюджет примут 3 315 человек. Более 800 мест — магистратура.