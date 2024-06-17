В Новосибирской области открылся проектно-образовательный интенсив «Остров»

В рамках интенсива представители технологических стартапов, бизнеса, научных учреждений, вузов из разных регионов создадут свои проекты и обменяются опытом.
В единовременном открытии площадок мероприятия на территории НГАУ и НГТУ НЭТИ приняли участие заместитель губернатора Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Вадим Васильев, представителей вузов и Национальной технологической инициативы.
Замгубернатора на открытии «Острова» отметила: «Я уверена, что в ходе «Острова» мы сможем внести значимый вклад в формирование будущего новых отраслей. Сегодня одна из самых важных и актуальных задач для Правительства региона – привлечь в эти сферы молодых, талантливых людей, и помочь им создать проектные команды. Итоги нашего проектно-образовательного интенсива найдут отражение в рамках 11-го Международного форума технологического развития «Технопром-2024», – подчеркнула Ирина Мануйлова. – Здесь, в НГАУ, мы открываем площадку «Человек+», в рамках которой участники смогут предложить свои идеи и проекты, позволяющие улучшить качество жизни населения, и в частности, качество питания».
В программе интенсива «Остров 2024: Новосибирск» запланированы различные коммуникационные площадки для проработки навыков и обмена опытом. Ожидается участие представителей 40 регионов, до тысячи человек – это команды из Новосибирска, Красноярска, Омска, Кемерова и других городов. Среди участников представители федеральных, региональных органов власти и образовательных организаций, руководители бизнеса.
В течение нескольких дней проведения форума научно-производственные центры, резиденты из разных городов поделятся опытом создания НПЦ, обсудят систему хранения и обработки данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов, и обсудят опыт по выявлению сценариев их применения. В интерактивной форме участники интенсива спроектируют бизнес-модели, проанализируют меры поддержки отрасли– технологии БАС для городской среды.
Образовательные организации обсудят вопросы подготовки кадров отрасли БАС, разработают карты взаимодействия в этом направлении в рамках федеральных проектов и за его пределами. Студенты вузов, представители бизнеса примут участие в командно-соревновательной игре, где обсудят роль передовых инженерных школ и рост компетенций в сфере БАС. Среди задач мероприятия – подготовка региональной команды региона, представляющей проекты сценариев использования БАС в нашем регионе, для дальнейшего ее участия в федеральном Проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг».
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев на открытии площадки в НГТУ НЭТИ отметил, что сейчас направление БАС как никогда актуально. «Главное, сейчас региону определить свою специализацию в проектировании и производстве комплектующих для БПЛА и двигаться в нужном направлении. В тесной кооперации с коллегами из вузов, НТИ, НПЦ БАС мы сможем осуществить технологический рывок. Хочется поблагодарить региональные команды, которые сегодня приехали для отработки проектов», – отметил Вадим Васильев.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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