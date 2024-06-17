В Новосибирской области открылся проектно-образовательный интенсив «Остров»

В единовременном открытии площадок мероприятия на территории НГАУ и НГТУ НЭТИ приняли участие заместитель губернатора Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Вадим Васильев, представителей вузов и Национальной технологической инициативы.

Замгубернатора на открытии «Острова» отметила: «Я уверена, что в ходе «Острова» мы сможем внести значимый вклад в формирование будущего новых отраслей. Сегодня одна из самых важных и актуальных задач для Правительства региона – привлечь в эти сферы молодых, талантливых людей, и помочь им создать проектные команды. Итоги нашего проектно-образовательного интенсива найдут отражение в рамках 11-го Международного форума технологического развития «Технопром-2024», – подчеркнула Ирина Мануйлова. – Здесь, в НГАУ, мы открываем площадку «Человек+», в рамках которой участники смогут предложить свои идеи и проекты, позволяющие улучшить качество жизни населения, и в частности, качество питания».