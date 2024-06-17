В резервные дни ЕГЭ напишут больше 107 тысяч человек

Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике).

На участие в экзаменах в резервные дни зарегистрировано более 107 тысяч человек. Экзамены пройдут в 2656 экзаменационных пунктах (ППЭ), организованных в России и в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. В проведении экзаменов будет задействовано около 105 тысяч работников ППЭ (организаторов, руководителей ППЭ, технических специалистов и других). Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять около 7,5 тысячи общественных наблюдателей.

21 июня – резервный день для сдачи ЕГЭ по всем учебным предметам. 4 и 5 июля в расписании основного периода ЕГЭ предусмотрены дополнительные дни для пересдачи экзаменов по одному из учебных предметов выпускниками текущего года.

Для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным учебным предметам, либо не смогут принять участие в экзаменах по уважительным причинам, подтвержденным документально, либо не завершат их, расписанием ЕГЭ-2024 предусмотрен также дополнительный период: с 4 по 23 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике.