Молодые новосибирские ученые получили гранты на исследования

Поддержку научного сообщества в регионе прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Молодые новосибирские ученые получили премии, стипендии и гранты правительства Новосибирской области. Поощрены 69 авторов перспективных научных исследований.
В 2024 году министерством науки и инновационной политики региона проведены конкурсы на присуждение именных премий, стипендий и грантов правительства Новосибирской области. Объем господдержки превысил 22 млн рублей. Участниками конкурсов стали 182 молодых ученых и аспиранта. По итогам проведения конкурсных отборов были определены 69 лауреатов: 19 именных премий, 20 именных стипендий, 30 грантов.
Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, комплекс мер поддержки молодых ученых, оказываемый правительством региона показывает свою эффективность, интерес к нему только растет. «Стипендии, премии и гранты являются признанием заслуг молодых научных работников, получивших за последние 5 лет научные результаты фундаментального и прикладного характера, способствовавшие социально-экономическому развитию Новосибирской области. Работы, представленные соискателями, направлены на решение фундаментальных и прикладных задач, связаны с развитием естественных, технических и гуманитарных наук, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы Новосибирской области», – пояснил он.
Среди отмеченных областными мерами поддержки исследований в 2024 году есть разработки в области высокотехнологичной медицины, информационно-телекоммуникационных технологии в управлении инфраструктурой городского хозяйства, организации бесперебойной работы систем водоснабжения, охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развития дорожной деятельности и общественного транспорта, совершенствования мер социальной поддержки и защиты населения, создания новых материалов и технологий для строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства. В числе победителей – проекты по созданию строительных материалов с улучшенными свойствами, оценке влияния качества питьевой воды на макро-/микроэлементный состав крови, разработке новых высокоэффективных методов лечения злокачественных новообразований и другие.
Комментарии (0)