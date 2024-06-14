Молодые новосибирские ученые получили гранты на исследования

Молодые новосибирские ученые получили премии, стипендии и гранты правительства Новосибирской области. Поощрены 69 авторов перспективных научных исследований.

В 2024 году министерством науки и инновационной политики региона проведены конкурсы на присуждение именных премий, стипендий и грантов правительства Новосибирской области. Объем господдержки превысил 22 млн рублей. Участниками конкурсов стали 182 молодых ученых и аспиранта. По итогам проведения конкурсных отборов были определены 69 лауреатов: 19 именных премий, 20 именных стипендий, 30 грантов.



Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, комплекс мер поддержки молодых ученых, оказываемый правительством региона показывает свою эффективность, интерес к нему только растет. «Стипендии, премии и гранты являются признанием заслуг молодых научных работников, получивших за последние 5 лет научные результаты фундаментального и прикладного характера, способствовавшие социально-экономическому развитию Новосибирской области. Работы, представленные соискателями, направлены на решение фундаментальных и прикладных задач, связаны с развитием естественных, технических и гуманитарных наук, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы Новосибирской области», – пояснил он.