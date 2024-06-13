Создание синхротрона СКИФ перешло на принципиально новый этап — стартовала сборка оборудования

Реализация проекта СКИФ, которая проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта «Наука и университеты», перешла от строительных работ к сборке оборудования – это принципиально новый этап работ, в ходе которого в инжекторе, бустере и перепускных каналах синхротрона СКИФ уже начат монтаж специализированной опорной геодезической сети.

Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, новосибирские ученые приступили к первому этапу сборки магнитной системы накопительного кольца СКИФ. Высокотехнологичное оборудование для синхротрона на 90% отечественное. Замгубернатора отметила, что будущая научная установка уникальна для региона и позволит создать исследовательскую и технологическую независимость для достижения прорывных результатов в различных областях, решения прикладных задач, а также даст региону возможность проводить передовые фундаментальные исследования, развивать наукоемкий бизнес, новые импортозамещающие эффективные технологии. «Работа идет по плану, но график очень жесткий. Поэтому внимание к этому объекту со всех сторон, в том числе и со стороны областных властей, надзорных органов очень пристальное», – отметила Ирина Мануйлова.