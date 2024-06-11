Новосибирских студентов будут обучать новым специальностям

Строительство кампуса мирового уровня НГУ, которое ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», включает возведение учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ – на его базе планируется открыть обучение по двум новым специальностям – «фармацевтика» и «медицинская кибернетика». Также в рамках нацпроекта строится ряд масштабных инфраструктурных проектов. О первых итогах реализации нацпроекта в регионе в 2024 году и основных направлениях в ходе пресс-конференции рассказала заместитель губернатора Ирина Мануйлова. В 2024 году на иные мероприятия национального проекта «Наука и университеты» (обновление приборной базы, создание центров геномных исследований мирового уровня, создание математического центра мирового уровня и т.д.) до настоящего времени предусмотрено более 1,8 млрд рублей. На реализацию мероприятий в рамках нацпроекта в текущем году направлено по разным направлениям – на реализацию проекта ЦКП «СКИФ» 13,8 млрд рублей, на строительство кампуса НГУ в текущем году выделено 2,4 млрд рублей.

«Кампус мирового уровня НГУ – это центр притяжения талантливой молодежи. Среди ключевых программ, которые будут реализовываться на базе нового кампуса, – искусственный интеллект и обработка больших данных, биотехнологии, синхротронно-нейтронные исследования, фотоника и сенсорика, а также новые функциональные материалы и космическое приборостроение. Корпус поточных аудиторий, рассчитанный на 1700 студентов, включает несколько пространств: образовательное пространство, пространство для реализации программы дополнительного профессионального образования и многофункциональное пространство, а также многие другие возможности», – отметила Ирина Мануйлова.



Замгубернатора особо подчеркнула, что особое значение имеет строительство учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ, поскольку в нем планируется открыть обучение по двум новым специальностям – это «фармацевтика», изучение которой позволит выпускать широкий спектр отечественных лекарств, и «медицинская кибернетика», где будет осуществляться подготовка специалистов в области цифровой медицины. Кроме того, в центре будет создан ряд новых лабораторий, где будут проводиться исследования в области молекулярной вирусологии, медицинской химии, нейронаук, клеточных технологий и других перспективных направлений медицины.



Также в Новосибирской области настоящее время осуществляется строительство синхротрона СКИФ, основная цель которого – выполнение международных научных исследований на пучках синхротронного излучения и способность сконцентрировать, закрепить и развить региональные интеллектуальные и инфраструктурные ресурсы для обеспечения выхода российских научных, образовательных организаций и производственных компаний на глобальные рынки знаний и технологий.