Рособрнадзор: подведены предварительные итоги первых экзаменов основного периода ЕГЭ-2024

Эксперты отмечают высокое количество стобалльников по литературе: «сотку» получили 1757 человек.
Предварительные итоги экзаменов по географии, литературе и химии, с которых 23 мая начался основной период ЕГЭ 2024 года, не демонстрируют значительных отклонений от показателей прошлого года и свидетельствуют о стабильности результатов.
ЕГЭ по химии в основной день 23 мая сдавали почти 80 тысяч человек, по сравнению с 72,5 тысячи в прошлом году. Тенденцию роста числа участников можно объяснить усилением внимания к естественно-научному образованию, развитие которого стало одним из приоритетов в образовательной политике. Это проявляется в том числе в возвращении в 10-11 классах школы систематического курса химии базового уровня вместо курса «Естествознания».
Сравнение результатов ЕГЭ 2024 года по химии с результатами экзаменов двух предыдущих лет позволяет сделать вывод о сопоставимости количественных показателей как по среднему тестовому баллу, так и по количеству экзаменуемых, продемонстрировавших разный уровень подготовки. Результат в диапазоне 81-100 баллов показали более 20 % участников экзамена. Максимальный результат в 100 баллов получили 998 человек.
В экзаменационную работу 2024 года по сравнению с 2023 годом структурных и содержательных изменений не вносилось. Большинство участников ЕГЭ по химии успешно справились с заданиями, проверяющими умения характеризовать особенности строения атомов и закономерности изменения свойств по группам и периодам, определять степени окисления химических элементов, среду водных растворов электролитов, указывать частицы «окислитель» и «восстановитель», называть и классифицировать вещества, определять тип химической реакции. Среди заданий повышенного и высокого уровней сложности наиболее успешно экзаменуемые справлялись с заданиями, требующими определять продукты электролиза, факторы, влияющие на состояние химического равновесия, составлять уравнения реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций. Наиболее сложными для участников экзамена оказались задания на умение проводить расчеты по уравнению реакции, а также задания, выполнение которых опирается на опыт проведения химического эксперимента. Много ошибок обучающиеся допускают и при выполнении задания 25, проверяющего прикладной аспект химических знаний.
ЕГЭ по географии в основной срок сдавали около 16 тысяч человек. Количество участников экзамена немного увеличилось в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет, что связано с возможностью сдачи ЕГЭ по географии после 10 класса и ростом количества направлений высшего образования, принимающих географию в качестве вступительного экзамена.
Средний тестовый балл в 2024 году несколько вырос по отношению к среднему тестовому баллу ЕГЭ 2023 года. Более трети участников экзамена показали результаты выше 61 балла. 100 баллов по географии набрали 113 человек.
В 2024 году традиционные по содержанию задания существенных затруднений у участников ЕГЭ не вызвали. Затруднения вызвали задания на общие географические закономерности, где требовалось понимание зависимости между различными компонентами природы, населения и хозяйства.
В ряде заданий экономико-географического содержания традиционно был достаточно большой процент ошибок, связанных с незнанием ведущих регионов и центров ведущих отраслей хозяйства России, а также мировых экспортёров важнейших видов минеральных ресурсов и сельскохозяйственной продукции. Также участники ЕГЭ 2024 года традиционно затруднялись в определении стран мира и регионов России по географическому описанию.
ЕГЭ по литературе в основной день сдавали около 43 тысяч участников.
Сравнение результатов ЕГЭ 2024 года по литературе с результатами экзаменов предыдущих лет позволяет сделать вывод о сопоставимости количественных показателей по среднему тестовому баллу. Высокобалльные результаты получили более 20 % участников экзамена. Традиционно велико количество стобалльников по литературе: в 2024 году высший балл на экзамене получили 1757 человек.
Проверка работ выпускников выявила хороший уровень владения навыками анализа и интерпретации художественных произведений различных родов и жанров. Выпускники уместно использовали литературоведческую терминологию, а при выстраивании сопоставления включали рассматриваемое произведение в проблемно-тематические связи. Однако слабое знание этапов развития литературного процесса нередко приводило к неправильному выбору автора и произведения для сопоставления, что рассматривалось как несоответствие ответа формулировке задания. Работая над сочинением-рассуждением на литературную тему, участники экзамена нередко допускали отклонения от темы, логические и фактические ошибки, не привлекали текст произведения в процессе его анализа, пренебрегали необходимой терминологией, не уделяли должного внимания речевому и грамматическому оформлению текста.
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