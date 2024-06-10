Рособрнадзор: подведены предварительные итоги первых экзаменов основного периода ЕГЭ-2024

Предварительные итоги экзаменов по географии, литературе и химии, с которых 23 мая начался основной период ЕГЭ 2024 года, не демонстрируют значительных отклонений от показателей прошлого года и свидетельствуют о стабильности результатов.

ЕГЭ по химии в основной день 23 мая сдавали почти 80 тысяч человек, по сравнению с 72,5 тысячи в прошлом году. Тенденцию роста числа участников можно объяснить усилением внимания к естественно-научному образованию, развитие которого стало одним из приоритетов в образовательной политике. Это проявляется в том числе в возвращении в 10-11 классах школы систематического курса химии базового уровня вместо курса «Естествознания».

Сравнение результатов ЕГЭ 2024 года по химии с результатами экзаменов двух предыдущих лет позволяет сделать вывод о сопоставимости количественных показателей как по среднему тестовому баллу, так и по количеству экзаменуемых, продемонстрировавших разный уровень подготовки. Результат в диапазоне 81-100 баллов показали более 20 % участников экзамена. Максимальный результат в 100 баллов получили 998 человек.

В экзаменационную работу 2024 года по сравнению с 2023 годом структурных и содержательных изменений не вносилось. Большинство участников ЕГЭ по химии успешно справились с заданиями, проверяющими умения характеризовать особенности строения атомов и закономерности изменения свойств по группам и периодам, определять степени окисления химических элементов, среду водных растворов электролитов, указывать частицы «окислитель» и «восстановитель», называть и классифицировать вещества, определять тип химической реакции. Среди заданий повышенного и высокого уровней сложности наиболее успешно экзаменуемые справлялись с заданиями, требующими определять продукты электролиза, факторы, влияющие на состояние химического равновесия, составлять уравнения реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций. Наиболее сложными для участников экзамена оказались задания на умение проводить расчеты по уравнению реакции, а также задания, выполнение которых опирается на опыт проведения химического эксперимента. Много ошибок обучающиеся допускают и при выполнении задания 25, проверяющего прикладной аспект химических знаний.