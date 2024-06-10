Глава Минобрнауки России Валерий Фальков проконтролировал строительство Сибирского кольцевого источника фотонов

В рамках рабочего визита в Новосибирскую область Валерий Фальков оценил ход строительства синхротрона поколения 4+. Объект представляет собой комплекс из 34 зданий общей площадью застройки — 86,8 тыс. кв. м. Оборудование для установки изготавливается на опытных производствах Института ядерной физики им. И.Г. Будкера СО РАН (ИЯФ), а также предприятий—партнеров института.

Министр оценил готовность Корпуса стендов и испытаний, где ученые и инженеры будут проводить тестирование и сборку оборудования ЦКП «СКИФ». Продолжаются отделочные и монтажные работы в здании инжектора — одного из наиболее сложных объектов синхротрона. В том числе, в отдельных помещениях инжектора геодезическая группа ИЯФ (единственного исполнителя по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для установки) начато создание специализированных опорных геодезических сетей.



В самом большом здании комплекса (внешний диаметр — 240 м) — корпусе основного накопителя — производятся армирование и бетонирование стен. Установочные работы идут еще в двух отдельных корпусах экспериментальных станций.