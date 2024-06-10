Глава Минобрнауки России Валерий Фальков проконтролировал строительство Сибирского кольцевого источника фотонов

Ожидается, что СКИФ выйдет на техническую готовность уже в декабре этого года.
В рамках рабочего визита в Новосибирскую область Валерий Фальков оценил ход строительства синхротрона поколения 4+. Объект представляет собой комплекс из 34 зданий общей площадью застройки — 86,8 тыс. кв. м. Оборудование для установки изготавливается на опытных производствах Института ядерной физики им. И.Г. Будкера СО РАН (ИЯФ), а также предприятий—партнеров института.
Министр оценил готовность Корпуса стендов и испытаний, где ученые и инженеры будут проводить тестирование и сборку оборудования ЦКП «СКИФ». Продолжаются отделочные и монтажные работы в здании инжектора — одного из наиболее сложных объектов синхротрона. В том числе, в отдельных помещениях инжектора геодезическая группа ИЯФ (единственного исполнителя по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для установки) начато создание специализированных опорных геодезических сетей.
В самом большом здании комплекса (внешний диаметр — 240 м) — корпусе основного накопителя — производятся армирование и бетонирование стен. Установочные работы идут еще в двух отдельных корпусах экспериментальных станций.
После осмотра строящейся инфраструктуры Валерий Фальков посетил сборочный цех ИЯФ, где идет крупноблочная сборка оборудования накопителя электронов ЦКП «СКИФ». ИЯФ является основным изготовителем оборудования для ускорительно-накопительного комплекса. Здесь начата сборка ключевой системы СКИФ — магнитной структуры накопительного кольца (пока еще предварительно, в помещениях ИЯФ СО РАН).
В производстве также находятся элементы вакуумной и ВЧ системы, гирдеры (подставки под магниты основного кольца СКИФа), а также вставные устройства (генераторы синхротронного излучения) — сверхпроводящие вигглеры. Особое внимание Министр обратил на резонатор бустера — одну из самых технологически сложных деталей установки. Подобное оборудование производят всего несколько стран в мире. Высокочастотная система отвечает за ускорение пучка, поэтому в ней не должны появляться колебания высоких частот (высшие моды), которые способны дестабилизировать или разрушить пучок. Купить подобное устройство невозможно, поэтому физики разработали и создали свой уникальный одномодовый ВЧ-резонатор (подавляет «плохие» моды, оставляя для пучка только одну рабочую частоту).
Основной кузницей кадров для установки станет Новосибирский государственный университет, где уже ведется подготовка специалистов для СКИФ. Это одно из направлений стратегического проекта «Радиационные технологии будущего», который финансируется в рамках госпрограммы «Приоритет-2030». Во время визита Валерий Фальков пообщался со студентами и аспирантами НГУ, а также Новосибирского государственного университета, которые проходят практику и работают в ИЯФ.
После глава Минобрнауки провел совещание по дальнейшей реализации проекта ЦКП «СКИФ» с коллективами Института катализа им. Г.К. Борескова (заказчик создания и застройщик ЦКП «СКИФ), ИЯФ и представителями генерального подрядчика АО «Концерн Титан-2». На нем обсудили этапы строительства и планируемого запуска экспериментальных работ, научную программу установки, подготовку кадров и финансирование.
Также в рамках рабочей поездки Министр побывал на строительной площадке объекта «Кампус мирового уровня НГУ».
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