Новосибирские ученые разработали генетические тесты для выявления почти сотни болезней

Исследования проводятся в клинико-диагностической лаборатории, оснащенной высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим применять и развивать современные методы молекулярно-генетической диагностики. С помощью созданных резидентами Академпарка и «Сколково» панелей можно выявить предрасположенность к гипертонии, болезни Альцгеймера, определить причины ожирения и частых ОРВИ, а также индивидуальные факторы, влияющие на риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Результат генетики готовят с помощью автоматизированной системы в течение двух недель.

Более 150 тест-систем для определения вариантов генов человека разработаны сибирскими инноваторами во взаимодействии с учеными институтов Академгородка. В отличие от аналогов, тесты позволяют анализировать больше генетических маркеров за счет сочетания нескольких методов исследования и делать это точнее за счет специального программного обеспечения для интерпретации результатов. В настоящее время панели внедряются в клиническую практику в медицинских центрах, в программы дополнительного медицинского страхования, а также ориентированы на забор материала в домашних условиях.