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Наука и образование

Новосибирские ученые разработали генетические тесты для выявления почти сотни болезней

В частности, тесты помогают выявить предрасположенность к гипертонии, болезни Альцгеймера, определить причины ожирения и частых ОРВИ, а также индивидуальные факторы, влияющие на риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

nso.ru

В Новосибирской области разработаны генетические тесты, способные выявлять на раннем этапе риск развития около ста болезней, что позволяет оказывать своевременную медицинскую помощь.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова в ходе пресс-тура ознакомилась с современными технологиями проведения генетических анализов, которые применяют сибирские исследователи. 

«Исследователи разработали платформенное решение, которое на основе сбора, структурирования и переработки научных и клинических данных дает возможность анализировать и интерпретировать данные генетических анализов. На сегодняшний день разработаны и внедрены 180 тест-систем для определения вариантов генов человека. Применяемые тест системы – это ноу-хау инноваторов. Инновационные проекты в области генетики, превентивной и персонализированной медицины развиваются при поддержке правительства Новосибирской области, Национальной технологической инициативы и программ Фонда содействия инновациям, представителем которого в регионе является Новосибирский областной инновационный фонд. Ежегодно в рамках международного форума технологического развития «Технопром» организуется Сибирская венчурная ярмарка, на площадках которой можно оценить инструментарий поддержки инноваций, стартапов, трансфера высокотехнологичных научных разработок в производство, который сегодня предлагается региональным правительством», – отметила заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

nso.ru
nso.ru
nso.ru

Исследования проводятся в клинико-диагностической лаборатории, оснащенной высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим применять и развивать современные методы молекулярно-генетической диагностики. С помощью созданных резидентами Академпарка и «Сколково» панелей можно выявить предрасположенность к гипертонии, болезни Альцгеймера, определить причины ожирения и частых ОРВИ, а также индивидуальные факторы, влияющие на риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Результат генетики готовят с помощью автоматизированной системы в течение двух недель. 

Более 150 тест-систем для определения вариантов генов человека разработаны сибирскими инноваторами во взаимодействии с учеными институтов Академгородка. В отличие от аналогов, тесты позволяют анализировать больше генетических маркеров за счет сочетания нескольких методов исследования и делать это точнее за счет специального программного обеспечения для интерпретации результатов. В настоящее время панели внедряются в клиническую практику в медицинских центрах, в программы дополнительного медицинского страхования, а также ориентированы на забор материала в домашних условиях. 

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