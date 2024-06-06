Наука и много зелени: каким будет проект «СмартСити Новосибирск»?

В нашем регионе была представлена обновленная концепция «СмартСити-Новосибирск», которая предусматривает высокотехнологичные производства и научный кластер. Также в проекте сделан акцент на масштабное благоустройство будущего микрорайона.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что изменения в концепции предусматривают по-прежнему симбиоз научно-производственного, общественно-делового кластеров с жильем, а также масштабное благоустройство и озеленение. В частности, почти 450 тысяч кв.м. городских лесов, примыкающих к проектируемым территориям жилой застройки.



«Таким образом, из более 185 га территории КРТ более трети площади – 64,1 га – будет занято озелененными территориями – парками, скверами и лесом. Зеленая пешеходно-тропиночная сеть объединит всю территорию СмартСити. Площадки для занятий спортом, установка малых архитектурных форм, система освещения – в концепции предусмотрены все необходимые мероприятия для создания комфортных условий для работы и жизни в микрорайоне, а также данная территория станет точкой притяжения для всех гостей научного центра», – отметил Дмитрий Тимонов.



Отличительной особенностью вовлечения лесных территорий в проект является то, что по поручению губернатора Новосибирской области уже на этапе принятия постановления об изменении границ территории комплексного развития леса наделяются особым статусом, в них запрещено любое строительство капитальных объектов. Благоустройство будет выполнено за счет собственных средств оператора при реализации проекта – АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Работам по благоустройству будет предшествовать оформление всех необходимых документов и разработка проектной документации в строгом соответствии с лесным законодательством.



Основное ядро СмартСити – научно-исследовательские, производственные объекты и деловой кластер на территории более чем в 30 га, они расположатся в южной части территории проекта, на въезде в микрорайон, на магистрали, соединяющей Академгородок с наукоградом Кольцово. В северной же части района предполагается строительство многоквартирных жилых домов различной этажности, которое будет вестись одновременно с возведением школ, детских садов и спортивных объектов. При этом площадь озеленения будет превышать в 1,5 раза площадь жилой застройки.



Подготовленные изменения в ближайшее время найдут отражение в градостроительных документах Новосибирска.