Новосибирские выпускники сдали ЕГЭ по физике и обществознанию

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 – с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

На ЕГЭ по физике зарегистрировано 1 427 выпускников Новосибирской области.

Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 26 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов.

По предварительным данным ЕГЭ по обществознанию сегодня написали 5 891 выпускник региона. Явка составила 90%. Физику сдали 1 225 человек (86%).

Свои результаты участники экзаменов 4 июня узнают не позднее 20 июня.

Основной период ЕГЭ продолжат 7 и 8 июня экзамен по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации в Новосибирской области, выпускники и их родители могут задать по телефонам нашей «горячей линии» - 110 или 8-800-1016-110.