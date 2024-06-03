Новосибирская молодежь успешно выступила на «Российской студенческой весне»

Делегация Новосибирской области приняла участие в XXXII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» для студентов вузов, который проводился в Саратове. Одна из самых многочисленных региональных делегаций, в которую вошло 83 человека, вернулась с наградами: 4 первых места, 3 вторых, одно третье и два спецприза. Кроме того, три представителя региона приняли участие в церемонии закрытия фестиваля.

Как прокомментировал руководитель департамента молодёжной политики Новосибирской области Сергей Федорчук, студенты новосибирских вузов традиционно достойно представляют регион на всероссийском уровне. «Развитие творческой молодёжи – важная часть нашей работы, мы, безусловно, поддерживаем наших студентов и по праву гордимся их победами», – подчеркнул Сергей Федорчук.