Новосибирская молодежь успешно выступила на «Российской студенческой весне»

Участниками фестиваля в этом году стали более 3,5 тысяч студентов из 80 регионов страны.
Делегация Новосибирской области приняла участие в XXXII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» для студентов вузов, который проводился в Саратове. Одна из самых многочисленных региональных делегаций, в которую вошло 83 человека, вернулась с наградами: 4 первых места, 3 вторых, одно третье и два спецприза. Кроме того, три представителя региона приняли участие в церемонии закрытия фестиваля.
Как прокомментировал руководитель департамента молодёжной политики Новосибирской области Сергей Федорчук, студенты новосибирских вузов традиционно достойно представляют регион на всероссийском уровне. «Развитие творческой молодёжи – важная часть нашей работы, мы, безусловно, поддерживаем наших студентов и по праву гордимся их победами», – подчеркнул Сергей Федорчук.
Всего участниками фестиваля стали 3 600 студентов из 80 регионов России. Проект реализован Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительством Саратовской области и Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи». В 2024 году фестиваль проходил в рамках Года семьи и приурочен к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина под слоганом, который выбрали участники программы — «Студвесна. Ближе к звёздам». Новосибирцы представили 21 творческий номер в 8 направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Арт», а также – впервые за несколько лет участия в проекте – в направлении «Региональная программа».
«Российская студенческая весна» – единственный в России фестиваль студенческого творчества, который реализуется уже больше 30 лет – с 1992 года. Цель фестиваля – совершенствование системы поддержки молодёжного творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе сохранение и популяризация культурного и династического наследия народов России.
Фото: nso.ru
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