Новосибирская область представила свой научно-технологический потенциал на выставке в Москве

Уникальная инновационная и научно-образовательная инфраструктура региона, а также новые масштабные прорывные проекты, обеспечивающие лидирующие позиции Новосибирской области как ведущего инновационного центра Сибири, представлены в рамках деловой программы Дней регионального развития «Пространство будущего» на выставке ВДНХ в Москве.

На выставке «Россия» прошла пленарная сессия «Пространство будущего»: Южно-Сибирский и Ангаро-Енисейский макрорегионы». Перспективы и актуальные вопросы их развития обсудили представители власти и бизнеса, эксперты, научные сотрудники, члены общественных организаций. В работе сессии приняли участие представители руководства федеральных органов исполнительной власти РФ: Министерства науки и высшего образования, Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и экологии. Научно-технологический потенциал Новосибирской области представил заместитель губернатора Евгений Прохоренко.