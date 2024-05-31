Почти шесть тысяч новосибирских одиннадцатиклассников в этом году выбрали профильный экзамен по математике

«На сегодняшний день все больше школьников увлекаются математикой, физикой, химией», — прокомментировала глава регионального минобра Мария Жафярова.
Министр образования региона Мария Жафярова 31 мая проконтролировала работу одного из пунктов проведения ЕГЭ, на площадке гимназии №11 «Гармония» в Новосибирске, где экзамен по математике базового уровня сдавали 114 выпускников, а ЕГЭ по математике профильного уровня – 92 одиннадцатиклассника.
Всего в этот день в экзамене по математике принимают участие 13 085 выпускников 11-х классов. При этом 5 726 человек сдают экзамен профильного уровня, 7 359 выбрали базовый уровень. Для проведения ЕГЭ по математике в регионе задействовано 119 пунктов проведения экзаменов.
Министр образования обратила внимание на то, что экзамен по математике важен не только потому, что является обязательным для получения аттестата о среднем общем образовании, но и тем, что результат экзамена по математике профильного уровня влияет на поступление в вузы на специальности инженерного и естественнонаучного направлений. Также она пожелала выпускникам получить достойные результаты на государственной итоговой аттестации, а коллегам – здоровья, сил и профессиональных успехов.
«На сегодняшний день все больше школьников увлекаются математикой, физикой, химией. Ректоры крупнейших вузов страны и нашего региона сообщают о том, что есть определенная тенденция к повышению престижности этих профессий, и количество абитуриентов ежегодно увеличивается. В свою очередь, качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой для его технологической, экономической независимости», – подчеркнула Мария Жафярова.
Помимо этого, министр отметила, что государственная итоговая аттестация в регионе проходит в штатном режиме. Ее особенностью является то, что, по поручению президента РФ, установлены два дополнительных дня: 4 и 5 июля, в которые выпускники текущего года имеют право для улучшения результатов ЕГЭ пересдать любой из сданных уже предметов, вне зависимости от полученной оценки. При этом выпускник должен учитывать, что результаты предыдущего экзамена по этому предмету будут аннулированы.
Все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации в Новосибирской области, выпускники и их родители могут задать по телефонам «горячей линии» – 110 или 8 (800) 101-61-10.
Следующие экзамены – по обществознанию и физике – пройдут 4 июня, а 7 июня – ЕГЭ по информатике и иностранным языкам (устная часть).
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