Почти шесть тысяч новосибирских одиннадцатиклассников в этом году выбрали профильный экзамен по математике

Министр образования региона Мария Жафярова 31 мая проконтролировала работу одного из пунктов проведения ЕГЭ, на площадке гимназии №11 «Гармония» в Новосибирске, где экзамен по математике базового уровня сдавали 114 выпускников, а ЕГЭ по математике профильного уровня – 92 одиннадцатиклассника.

Всего в этот день в экзамене по математике принимают участие 13 085 выпускников 11-х классов. При этом 5 726 человек сдают экзамен профильного уровня, 7 359 выбрали базовый уровень. Для проведения ЕГЭ по математике в регионе задействовано 119 пунктов проведения экзаменов.

Министр образования обратила внимание на то, что экзамен по математике важен не только потому, что является обязательным для получения аттестата о среднем общем образовании, но и тем, что результат экзамена по математике профильного уровня влияет на поступление в вузы на специальности инженерного и естественнонаучного направлений. Также она пожелала выпускникам получить достойные результаты на государственной итоговой аттестации, а коллегам – здоровья, сил и профессиональных успехов.