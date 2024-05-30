Расписание в новосибирских школах пополнится двумя новыми предметами

С 1 сентября 2024 года в школах появятся новые обязательные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Об особенностях этих предметов рассказал на пресс-конференции заместитель министра образования региона Владимир Щукин.

«Вместо знакомого курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» в школах появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В него войдут образовательные модули, содержащие основы национальной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, начальной военной подготовки, основы медицинских знаний, гражданской обороны. Эти направления, которые раньше осваивались на уроках ОБЖ, теперь вошли в новый предмет в обновленном содержании, в соответствии с современными условиями и реалиями. Новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» становится федеральным, с единым образовательным содержанием для всех школ», – отметил Владимир Щукин.

Изменения коснулись и предмета «Технология». После внесения изменений в федеральные образовательные программы в начальной школе он теперь называется «Труд (Технология)». «В обновленном содержании предмета появилось больше информации о современных профессиях. По сути, это начало профориентационной работы, формирования представления о том, в какую сферу деятельности ребенок сам себя определяет после выхода из школы. А для этого нужно знать и понимать, что из себя представляет современное производство, и какие есть новые специальности», – отметил заместитель министра.

Также замминистра прокомментировал обращения родителей по поводу того, почему в современной школе нет разделения уроков труда, как в советское время, на занятия для мальчиков и девочек. «Федеральная образовательная программа и образовательный стандарт не предусматривают, но и не запрещают такое разделение. Вместе с тем, образовательные модули по предмету «Труд» не содержат гендерного различия, такими направлениями, как «3D моделирование» и «Робототехника», с большим интересом занимаются и мальчики, и девочки», – пояснил Владимир Щукин.

Уроки труда станут обязательными для учеников начальной и средней школы, а уроки по основам безопасности и защите Родины – для учащихся средней школы и старшеклассников.