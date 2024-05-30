Русский язык — сделано: новосибирские выпускники сдали самую массовую дисциплину ЕГЭ

28 мая состоялся экзамен по русскому языку, продолжающий экзаменационную кампанию ЕГЭ-2024. Это самый массовый экзамен, на который в Новосибирской области в основной день зарегистрировалось более 13 тысячи человек.

Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.