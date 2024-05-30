Русский язык — сделано: новосибирские выпускники сдали самую массовую дисциплину ЕГЭ

За три с половиной часа экзамен по русскому языку написали почти тринадцать тысяч юных новосибирцев.
28 мая состоялся экзамен по русскому языку, продолжающий экзаменационную кампанию ЕГЭ-2024. Это самый массовый экзамен, на который в Новосибирской области в основной день зарегистрировалось более 13 тысячи человек.
Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.
Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.
По предварительным данным ЕГЭ, по русскому языку 28 мая написали 12 943 выпускника Новосибирской области. Явка составила 99%.
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку сдавали 126 человек (90%).
На экзаменах присутствовали члены государственной экзаменационной комиссии и аккредитованные общественные наблюдатели. Идет обработка результатов экзаменов, работают предметные комиссии.
Свои результаты участники экзамена по русскому языку получат не позднее 14 июня.
Основной период ЕГЭ продолжится 31 мая экзаменами по математике базового и профильного уровней.
Все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации в Новосибирской области, выпускники и их родители могут задать по телефонам «горячей линии» - 110 или 8-800-1016-110.
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