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Наука и образование

Новосибирской области направят финансирование для строительства кампуса НГУ раньше срока

Регион получит средства на год раньше в связи с высокими темпами строительства.

pixabay.com

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

«В связи с высокими темпами строительства кампуса мирового уровня НГУ принято решение о переносе 64,8 млн рублей с 2025 года на 2024 год», – отметил он. 

Напомним, что кампус мирового уровня возводится в Новосибирской области по национальному проекту «Наука и университеты» по поручению Президента РФ. 

Общая площадь помещений первой очереди – 38 тысяч кв. м. Объекты первой очереди кампуса НГУ – новый учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ – смогут принять студентов 1 сентября 2024 года. 

Новый учебный корпус СУНЦ НГУ существенно больше старого здания, поэтому уже начался переезд сотрудников – им предстоит масштабная подготовка к новому учебному году. Досуговый центр – масштабный комплекс локаций, которые обеспечивают самые широкие возможности творческого самовыражения учеников. Он спроектирован на основе тщательно проанализированного опыта российских и зарубежных коллег и включает современный модульный актовый зал, библиотечный комплекс с зонами для индивидуальной и групповой работы, кафетерий, расширенный спортивный блок, класс искусств и планетарий, а также музей достижений легендарной школы с 60-летней историей. Центр будет работать в режиме свободного посещения для всех школьников региона на тематических образовательных мероприятиях.

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