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Наука и образование

Новосибирские компании, связанные с научными исследованиями, будут платить меньше налогов

О праве на налоговый вычет рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

pixabay.com

Правительство региона одобрило предложение предоставлять компаниям инвестиционный вычет на научно-исследовательские разработки. Соответствующие изменения вносятся в региональный закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».

Как рассказал министр экономического развития региона Лев Решетников, право на инвестиционный налоговый вычет предлагается применять в отношении расходов организации на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, в  отношении расходов, понесенных в связи с безвозмездной передачей имущества образовательным организациям и для компаний, предоставляющих исключительные права интеллектуальной деятельности.
 
Тем самым будет снижена налоговая нагрузка для некоторых видов компаний, связанных с научными исследованиями и разработками. Налогоплательщики, осуществившие расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, смогут претендовать на инвестиционный налоговый вычет до 90% от суммы расходов, ставка налога на прибыль для таких организаций будет установлена на уровне 5%. «Установление прав на применение налогоплательщиками вычетов в отношении расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки существенно повлияет на увеличение объема инвестиций в новые разработки и поспособствует решению задачи достижения технологического суверенитета страны», – сообщил Лев Решетников.
 
Нулевую ставку налога на вычет предлагается ввести организациям, осуществляющим деятельность по предоставлению по лицензионному договору исключительных прав использования результатов интеллектуальной деятельности: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,  ИТ-программ, баз данных, топологий интегральных микросхем  и других. По мнению министерства экономического развития Новосибирской области, это повысит возможность для научных, инновационных и высокотехнологичных производственных организаций региона осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы за счет собственной прибыли, активнее использовать результаты интеллектуальной деятельности, и как результат, увеличить количество объектов интеллектуальной собственности в Новосибирской области. Коэффициент изобретательской активности региона повысится, что приведет к дополнительным налоговым поступлениям в областной бюджет Новосибирской области.
 
Кроме того, 100%-й инвестиционный налоговый вычет введут для налогоплательщиков, безвозмездно передавших имущество или денежные средства образовательным организациям, имеющим государственную аккредитацию и находящимся на территории Новосибирской области. Ставка налога на прибыль для таких компаний составит 5%.

Законопроект будет внесен в установленном порядке в законодательное собрание Новосибирской области.

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