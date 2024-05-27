Новосибирские компании, связанные с научными исследованиями, будут платить меньше налогов

Правительство региона одобрило предложение предоставлять компаниям инвестиционный вычет на научно-исследовательские разработки. Соответствующие изменения вносятся в региональный закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».

Как рассказал министр экономического развития региона Лев Решетников, право на инвестиционный налоговый вычет предлагается применять в отношении расходов организации на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, в отношении расходов, понесенных в связи с безвозмездной передачей имущества образовательным организациям и для компаний, предоставляющих исключительные права интеллектуальной деятельности.



Тем самым будет снижена налоговая нагрузка для некоторых видов компаний, связанных с научными исследованиями и разработками. Налогоплательщики, осуществившие расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, смогут претендовать на инвестиционный налоговый вычет до 90% от суммы расходов, ставка налога на прибыль для таких организаций будет установлена на уровне 5%. «Установление прав на применение налогоплательщиками вычетов в отношении расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки существенно повлияет на увеличение объема инвестиций в новые разработки и поспособствует решению задачи достижения технологического суверенитета страны», – сообщил Лев Решетников.



Нулевую ставку налога на вычет предлагается ввести организациям, осуществляющим деятельность по предоставлению по лицензионному договору исключительных прав использования результатов интеллектуальной деятельности: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, ИТ-программ, баз данных, топологий интегральных микросхем и других. По мнению министерства экономического развития Новосибирской области, это повысит возможность для научных, инновационных и высокотехнологичных производственных организаций региона осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы за счет собственной прибыли, активнее использовать результаты интеллектуальной деятельности, и как результат, увеличить количество объектов интеллектуальной собственности в Новосибирской области. Коэффициент изобретательской активности региона повысится, что приведет к дополнительным налоговым поступлениям в областной бюджет Новосибирской области.



Кроме того, 100%-й инвестиционный налоговый вычет введут для налогоплательщиков, безвозмездно передавших имущество или денежные средства образовательным организациям, имеющим государственную аккредитацию и находящимся на территории Новосибирской области. Ставка налога на прибыль для таких компаний составит 5%.

Законопроект будет внесен в установленном порядке в законодательное собрание Новосибирской области.