Руководитель Рособрнадзора ответил на вопросы о проведении ЕГЭ-2024

«Для нас на первом месте безопасность всех выпускников и организаторов экзаменов», – подчеркнул Анзор Музаев.
ЕГЭ в основной период 2024 года будут сдавать около 700 тысяч участников, в том числе около 609 тысяч выпускников текущего года, экзамены пройдут во всех регионах России и 54 странах за рубежом, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции перед началом основного периода ЕГЭ.
Для организации ЕГЭ будет задействовано более 6 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 26 ППЭ на базе медицинских учреждений и 618 ППЭ на дому, около 300 тысяч организаторов, около 6,2 тысячи медицинских работников. Мониторинг хода экзаменов будут вести около 40 тысяч общественных наблюдателей.
Анзор Музаев напомнил, что для некоторых категорий участников предусмотрены особенности проведения государственной итоговой аттестации в этом году: они могут получить аттестаты по результатам промежуточной аттестации и поступить в вузы по результатам внутренних экзаменов. Это касается выпускников из новых регионов, участников Специальной военной операции, лиц, обучающихся за рубежом и вынужденных прервать обучение, а также выпускников отдельных школ приграничных регионов (Белгородская, Брянская и Курская области), где сохраняется сложная обстановка. «На днях выйдут такие же особенности для выпускников Севастополя», – сообщил Анзор Музаев. «Для нас на первом месте безопасность всех выпускников и организаторов экзаменов», – подчеркнул он.
Руководитель Рособрнадзора рассказал также, что на особом контроле ситуация с проведением государственной итоговой аттестации в регионах, пострадавших от паводков (Оренбургской, Тюменской, Томской и Курганской областях). «С самого начала паводков мы с региональными министерствами находимся на связи. Запросов от этих субъектов о создании особых условий к нам не поступало», – сообщил он.
Новация экзаменационной кампании этого года – введение для выпускников возможности пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Анзор Музаев напомнил, что эти пересдачи пройдут 4 и 5 июля. Свои результаты участники пересдач получат в сроки, позволяющие вузам их учесть при зачислении. Предыдущий результат выпускника по данному предмету при этом будет аннулирован. «Для многих выпускников важно, что есть резервный день и вторая попытка. Зная это, выпускник придет на экзамен более уверенным и спокойным», – отметил Анзор Музаев.
Самыми массовыми экзаменами основного периода ЕГЭ-2024 станут обязательные предметы: русский язык (сдают 95,01 % участников), базовая математика (48,61 %) и профильная математика (44,34 %). Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (43,76 %), на втором месте по популярности информатика (20,68 %), далее следуют биология (19,37 %), физика (15,91 %) и история (15,8 %). Английский язык выбрали для сдачи в этом году 14,1 % участников ЕГЭ, химию – 13,75 % участников, литературу – 8,49 % участников, географию – 3,36 % участников.
Анзор Музаев отметил, что в 2024 году сохранилась тенденция к росту популярности информатики, выросло также число участников ЕГЭ, выбравших для сдачи физику.
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова напомнила, что содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ обусловлено ФГОС и федеральными образовательными программами. При их составлении акцент сделан на деятельностный подход: проверку умений применять полученные знания на практике, а также универсальных умений. Все изменения традиционно были опубликованы перед началом учебного года. В проверке развернутых ответов участников ЕГЭ будет задействовано около 45 тысяч экспертов предметных комиссий.
Основные дни основного периода ЕГЭ в 2024 году пройдут с 23 мая по 11 июня. С 13 июня по 5 июля расписанием предусмотрены резервные дни. Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, которые могут возникнуть, выпускники и их родители могут задать специалистам Рособрнадзора по телефону горячей линии: +7 (495) 984-89-19. Обо всех нарушениях на ЕГЭ можно сообщить по телефону линии доверия: +7 (495) 104-68-38.
«Хочу пожелать всем выпускникам этого года успешно сдать экзамены и поступить в вуз своей мечты, а родителям меньше переживать и быть для своих детей надежной психологической опорой», – сказал Анзор Музаев, завершая пресс-конференцию.
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