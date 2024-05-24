Руководитель Рособрнадзора ответил на вопросы о проведении ЕГЭ-2024

ЕГЭ в основной период 2024 года будут сдавать около 700 тысяч участников, в том числе около 609 тысяч выпускников текущего года, экзамены пройдут во всех регионах России и 54 странах за рубежом, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции перед началом основного периода ЕГЭ.

Для организации ЕГЭ будет задействовано более 6 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 26 ППЭ на базе медицинских учреждений и 618 ППЭ на дому, около 300 тысяч организаторов, около 6,2 тысячи медицинских работников. Мониторинг хода экзаменов будут вести около 40 тысяч общественных наблюдателей.

Анзор Музаев напомнил, что для некоторых категорий участников предусмотрены особенности проведения государственной итоговой аттестации в этом году: они могут получить аттестаты по результатам промежуточной аттестации и поступить в вузы по результатам внутренних экзаменов. Это касается выпускников из новых регионов, участников Специальной военной операции, лиц, обучающихся за рубежом и вынужденных прервать обучение, а также выпускников отдельных школ приграничных регионов (Белгородская, Брянская и Курская области), где сохраняется сложная обстановка. «На днях выйдут такие же особенности для выпускников Севастополя», – сообщил Анзор Музаев. «Для нас на первом месте безопасность всех выпускников и организаторов экзаменов», – подчеркнул он.

Руководитель Рособрнадзора рассказал также, что на особом контроле ситуация с проведением государственной итоговой аттестации в регионах, пострадавших от паводков (Оренбургской, Тюменской, Томской и Курганской областях). «С самого начала паводков мы с региональными министерствами находимся на связи. Запросов от этих субъектов о создании особых условий к нам не поступало», – сообщил он.