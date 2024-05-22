В большинстве новосибирских школ последние звонки пройдут 24 мая

В 2024 году в Новосибирске более 19 тысяч выпускников 9-х классов и более 8 тысяч выпускников 11-х классов. Большинство городских школ проведут торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года, в пятницу, 24 мая. Экзамены в девятых классах начались с 21 мая, в одиннадцатых — пройдут с 23 мая.

Основной период проведения итоговой аттестации для девятиклассников — с 21 мая по 2 июля, для получения аттестата нужно сдать четыре экзамена: два обязательных — по русскому языку и математике, и два экзамена по выбору. Выпускники, которые получили неудовлетворительную оценку или не смогли сдать экзамен в основной период по уважительной причине, могут пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительный период с 3 по 24 сентября.

Основной период проведения итоговой аттестации для выпускников 11-х классов — пройдет с 23 мая по 5 июля. В соответствии с поручениями президента в расписание ГИА для одиннадцатиклассников добавлены два дня — 4 и 5 июля, чтобы выпускники текущего года, желающие улучшить свои результаты, смогли пересдать один из предметов по выбору в форме ЕГЭ. При этом результаты предыдущего экзамена будут аннулированы. Одиннадцатиклассники, которые получили неудовлетворительную оценку или не смогли сдать экзамен в основной период по уважительной причине, также могут пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительный период с 4 по 23 сентября.

В городских школах организуют 53 пункта проведения ЕГЭ. Более 100 общественных наблюдателей будут контролировать соблюдение порядка и всех основных правил.

Более 40 онлайн-наблюдателей будут следить за проведением экзаменов в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова.