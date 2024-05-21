В Новосибирской области запустили производство импортозамещающих плат и мини-компьютеров

Резиденты Академпарка при содействии правительства Новосибирской области создали инновационные электронные устройства с отечественными компонентами. Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев ознакомился с разработками сибирских исследователей, направленными на импортозамещение и достижение технологического суверенитета. Инноваторы занимаются разработкой и производством одноплатных компьютеров на отечественных процессорах, размером с банковскую карту или жесткий диск, которые обладают широким потенциалом использования от автоматизации промышленного производства, создания измерительной техники, охранных, транспортных и авиасистем до автоматизации систем «умного» дома, мобильных устройств, гаджетов, бытовых приборов, медицинского мониторинга и слежения за скотом в животноводстве.

В этом году инноваторы запустили в Новосибирске высокотехнологичное производство Arduino-совместимых плат на отечественном микроконтроллере, производимом в Зеленограде крупнейшим производителем микроэлектроники в России.