В Новосибирской области запустили производство импортозамещающих плат и мини-компьютеров

«Сибирские инноваторы вносят значимый вклад в расцвет отечественной микроэлектроники, который мы сейчас наблюдаем», — подчеркнул министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
Резиденты Академпарка при содействии правительства Новосибирской области создали инновационные электронные устройства с отечественными компонентами. Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев ознакомился с разработками сибирских исследователей, направленными на импортозамещение и достижение технологического суверенитета. Инноваторы занимаются разработкой и производством одноплатных компьютеров на отечественных процессорах, размером с банковскую карту или жесткий диск, которые обладают широким потенциалом использования от автоматизации промышленного производства, создания измерительной техники, охранных, транспортных и авиасистем до автоматизации систем «умного» дома, мобильных устройств, гаджетов, бытовых приборов, медицинского мониторинга и слежения за скотом в животноводстве.
В этом году инноваторы запустили в Новосибирске высокотехнологичное производство Arduino-совместимых плат на отечественном микроконтроллере, производимом в Зеленограде крупнейшим производителем микроэлектроники в России.
«Сибирские инноваторы вносят значимый вклад в расцвет отечественной микроэлектроники, который мы сейчас наблюдаем. Главное достижение – это использование отечественных печатных плат и преимущественно отечественных компонентов. Платы, которые делают новосибирские инженеры совместимы с Arduino. Это современная экосистема для разработчиков, платформа, предназначенная для разработки умных устройств и автоматизированных систем. Причем, с помощью таких электронных компонентов даже школьник может построить, например, робота с распознаванием голосовых команд или собрать автоматическую кормушку для питомца. Система подходит для быстрого и легкого обучения программированию и схемотехнике в школах и кружках. Правительство региона находит данное направление очень перспективным, так как в будущем может быть внедрено в каждом учебном заведении, что поможет нам встраивать в учебный процесс новейшие IT-решения и готовить качественно новые кадры для таких важнейших сфер как микроэлектроника, автоматика, робототехника», – прокомментировал Вадим Васильев.
Министр также отметил, что одно из инновационных устройств компании уже получало поддержку со стороны министерства. Это SleepControl – часы, позволяющие контролировать состояние водителя за рулем, предотвращая засыпание и стимулируя к пробуждению.
«Поддержка правительства Новосибирской области позволила выполнить важный этап работ в жизненном цикле устройства. Благодаря субсидии министерства на трансфер технологий мы переделали аппаратную базу, что позволило встроить в часы нейросеть, а также внедрить в базовую станцию датчик алкоголя. Сейчас идет финальная тренировка нейросети», – рассказал генеральный директор компании-разработчика, к.т.н Иван Лебедев.
После завершения пилотных испытаний устройства контроля усталости планирует расширить его функциональное применение. Также разработчики планируют создавать разные модификации плат, добавить контроллер питания для обеспечения работы платы от аккумуляторной батареи и возможности ее применения в мобильных решениях. Электронный продукт будет применяться для обучения школьников и студентов проектам с применением различных датчиков, в робототехнике, также платы внедрят в проектах дизайн-центров и промышленных предприятий.
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