Инженеры НГТУ НЭТИ разработали грузовые беспилотники, которые поднимают до 100 килограммов

Универсальное беспилотное воздушное судно самолетного типа «САРМА» разработано инженерами НГТУ НЭТИ в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты». Беспилотный летательный аппарат предназначен для авиационных агротехнических работ, доставки грузов и долговременного мониторинга и способен поднимать грузы до 100 килограммов, дальность полета до 1200 км.

Презентация БПЛА прошла на площадке НГТУ НЭТИ. В мероприятии принял участие министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. Он отметил, что НГТУ НЭТИ станет одной из интегрирующих площадок для отрасли БАС в регионе, совмещающей в себе фундаментальные исследования и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. «Особенно приятно, что вуз самостоятельно создает модели БПЛА с принципиально новыми для отрасли характеристиками. Мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим эту машину в воздухе. И она покажет себя на все 100%», - подчеркнул он.