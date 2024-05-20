В новосибирском правительстве обсудили готовность региона к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание в правительстве региона. С докладом о готовности к проведению государственной итоговой аттестации в основной период в Новосибирской области в 2024 году выступила министр образования региона Мария Жафярова.

Андрей Травников напомнил: «Близится пора выпускных экзаменов у школьников. Муниципалитеты нашей области готовы к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году. Есть и новшество – возможность пересдать один предмет в основное время появляется у ребят в этом году впервые. Это сделано по поручению президента России».

Как доложила министр образования региона Мария Жафярова, на сегодня на участие в основной период ГИА-11 зарегистрированы 14 909 человек, из них выпускники школ текущего года – 13 213. Количество участников меняется ежедневно, так как в ГЭК Новосибирской области поступают заявления от выпускников прошлых лет, не подавших заявления до 1 февраля по уважительным причинам, и от участников, прибывших из других регионов.

В период экзаменационной кампании будет работать 119 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них: 97 основных, 13 – в местах лишения свободы, 1 – на базе туберкулёзной больницы, 8 – на дому.

В основной период для участия в ГИА-9 зарегистрированы 36 273 человека. В период экзаменационной кампании планируется задействовать 259 ППЭ, из них 182 основных ППЭ, 13 ППЭ в местах лишения свободы, 2 ППЭ на базе лечебных учреждений, 62 ППЭ на дому. Выпускники для получения аттестата должны будут сдать 4 экзамена, 2 обязательных (русский язык и математику) и 2 экзамена по выбору.