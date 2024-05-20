В концертном зале имени Каца в Новосибирске состоялось торжественное собрание в честь 300-летия Российской академии наук

«Мы гордимся достижениями российской науки за три столетия, за советский период, за её новейшую историю. Во все времена главный вопрос, который приходилось решать – это трансферт результатов исследований в реальную жизнь, в экономику. В Новосибирской области удалось сформировать это объединение, соответствующее сегодняшнему дню. В его составе исследовательский потенциал институтов СО РАН, наших университетов, которые все больше и больше заявляют о своих исследовательских амбициях, мощная средняя и высшая школа, новый, современный пояс внедрения – инфраструктура, пример – Академпарк, инновационные компании, как Академгородка, так и большого Новосибирска.

Региональная власть оказывает содействие в развитии всех этих элементов, и к юбилею Российской академии наук нам есть о чем сказать: это и кампусная программа, в том числе кампус Новосибирского государственного университета, и вторая очередь Академпарка, на площадке которой уже приступили к строительным работам, это и система поддержки исследований из регионального бюджета», – подчеркнул глава региона.