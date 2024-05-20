В концертном зале имени Каца в Новосибирске состоялось торжественное собрание в честь 300-летия Российской академии наук

Андрей Травников вручил новосибирским ученым государственные награды и поздравил их с большим праздником Российской науки.
«Мы гордимся достижениями российской науки за три столетия, за советский период, за её новейшую историю. Во все времена главный вопрос, который приходилось решать – это трансферт результатов исследований в реальную жизнь, в экономику. В Новосибирской области удалось сформировать это объединение, соответствующее сегодняшнему дню. В его составе исследовательский потенциал институтов СО РАН, наших университетов, которые все больше и больше заявляют о своих исследовательских амбициях, мощная средняя и высшая школа, новый, современный пояс внедрения – инфраструктура, пример – Академпарк, инновационные компании, как Академгородка, так и большого Новосибирска.
Региональная власть оказывает содействие в развитии всех этих элементов, и к юбилею Российской академии наук нам есть о чем сказать: это и кампусная программа, в том числе кампус Новосибирского государственного университета, и вторая очередь Академпарка, на площадке которой уже приступили к строительным работам, это и система поддержки исследований из регионального бюджета», – подчеркнул глава региона.
Андрей Травников вручил новосибирским ученым государственные награды Российской Федерации, Почетные грамоты, Благодарности, Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области. Почти двум десяткам исследователей вручен диплом лауреата именной премии Правительства Новосибирской области за выдающиеся научные достижения в 2024 году.
За большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук государственными наградами Российской Федерации награждены: академик Российской академии наук Анатолий Деревянко, Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени; академик Российской академии наук Вячеслав Молодин, Орден Александра Невского; академик Российской академии наук, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон, Орден Александра Невского; член-корреспондент Российской академии наук Николай Винокуров, Орден Почета; член-корреспондент Российской академии наук Владимир Шайдуров, Орден Почета; академик Российской академии наук Валерий Бухтияров, Орден Дружбы; академик Российской академии наук Василий Шабанов, Орден Дружбы; член-корреспондент Российской академии наук Александр Чернявский, Орден Пирогова.
Сегодня Новосибирская область находится в числе лидеров научно-технологического развития страны. На региональном уровне финансирование научной сферы увеличено почти вдвое и достигнет в 2024 году 2,1 млрд рублей. Среди приоритетных задач – поддержка масштабных проектов мирового уровня: Центр коллективного пользования «СКИФ» и кампус НГУ.
Действующая в регионе государственная программа «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» является основой плодотворного сотрудничества с Сибирским отделением как структурным подразделением Российской академии наук. В госпрограмму включено «Развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок – программа «Академгородок 2.0». В числе наиболее перспективных проектов – Центр масштабирования отечественных научных разработок в области химических и биологических катализаторов, Национальный центр компетенций «Биоцентр СО РАН», Центр оптических информационных технологий и прикладной фотоники, Центр клинических испытаний медицинской технологии бор-нейтронозахватной терапии, суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» и другие.
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