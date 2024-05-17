Новосибирский Академпарк принял пятнадцать новых резидентов

Среди направлений, которыми занимаются новые резиденты, — коррекция СДВГ у школьников, тестирование спортивного инвентаря, создание сервиса для вызова помощи на дороге.
В Новосибирской области победители бизнес-акселератора А:СТАРТ стали новыми резидентами бизнес-инкубатора Академгородка и воплотят проекты в сферах «Информационные технологии», «Приборостроение», «Нано- биотехнологии и медицина» и других.
Новые разработками инноваторов в бизнес-инкубаторе представили сегодня, 17 мая. «Проекты, которые сегодня были презентованы, свежие и перспективные, исследования имеют серьезный научный бэкграунд, что подтверждает высокий уровень бизнес-акселератора. А:СТАРТ помогает талантливым молодым ученым постигать основы инновационного бизнеса. И начинающим предпринимателям здесь помогают найти и освоить научную базу и создать по-настоящему наукоемкий стартап. Правительство региона выступает в качестве координирующего звена: наши институты развития сближают малый и средний бизнес и исследователей, а региональные инструменты поддержки помогают ученым и предпринимателям развиваться в области импортозамещения. Это и субсидии на трансфер технологий, и поддержка оператора ФСИ – Новосибирского областного инновационного фонда. И очень важно расширение площадей для резидентов – сейчас ведется строительство второй очереди Академпарка, завершить его планируется в 2025 году. Это значит, что увеличится число резидентов, будут создаваться новые компании и стартапы», – прокомментировал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
Билет в бизнес-инкубатор по итогам А:СТАРТа получили 15 инноваторов. Среди победителей этого года такие проекты, как промышленное производство аккумуляторных модулей, умный отладчик встраиваемых микропроцессорных систем реального времени, программно-аппаратный комплекс для управления стрессом с помощью осознанного дыхания, флуоресцентный краситель для мечения глиобластомы в режиме реального времени, веб-сервис для создания и управления семейным капиталом: отношениями, знаниями и финансовыми активами, экспертиза цифровых моделей зданий и сооружений искусственным интеллектом, платформа электронных медицинских рецептов, нейротренажер, направленный на коррекцию СДВГ у школьников, тестирование спортивного инвентаря с помощью волоконно-оптических датчиков и сервис для вызова помощи на дороге.
Победители A:Старта получат льготы на аренду офисов и рабочих помещений, для сотрудников компаний-резидентов предусмотрено льготное жилье, комплекс инфраструктуры по сопровождению бизнеса (трекеры и менторы), доступ к различным информационным ресурсам и помощь с поиском контактов партнёров (например, индустриальных), содействие в коммуникации с вузами и институтами, а также перспективы поддержки других институтов развития в том числе фонда «Сколково».
Фото: nauka.nso.ru
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