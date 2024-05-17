Новосибирский Академпарк принял пятнадцать новых резидентов

В Новосибирской области победители бизнес-акселератора А:СТАРТ стали новыми резидентами бизнес-инкубатора Академгородка и воплотят проекты в сферах «Информационные технологии», «Приборостроение», «Нано- биотехнологии и медицина» и других.

Новые разработками инноваторов в бизнес-инкубаторе представили сегодня, 17 мая. «Проекты, которые сегодня были презентованы, свежие и перспективные, исследования имеют серьезный научный бэкграунд, что подтверждает высокий уровень бизнес-акселератора. А:СТАРТ помогает талантливым молодым ученым постигать основы инновационного бизнеса. И начинающим предпринимателям здесь помогают найти и освоить научную базу и создать по-настоящему наукоемкий стартап. Правительство региона выступает в качестве координирующего звена: наши институты развития сближают малый и средний бизнес и исследователей, а региональные инструменты поддержки помогают ученым и предпринимателям развиваться в области импортозамещения. Это и субсидии на трансфер технологий, и поддержка оператора ФСИ – Новосибирского областного инновационного фонда. И очень важно расширение площадей для резидентов – сейчас ведется строительство второй очереди Академпарка, завершить его планируется в 2025 году. Это значит, что увеличится число резидентов, будут создаваться новые компании и стартапы», – прокомментировал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.