Андрей Травников — об амбициозных проектах Новосибирской области в научной сфере

Андрей Травников напомнил: ни одна из отраслей и сфер деятельности не обеспечивает государству прочную основу для дальнейшего развития, если она не подкреплена базой научных разработок и исследований, созданием новых технологий. «Научно-технологическое развитие нашей страны вступило в новую эпоху. Это связано не только с теми вызовами, с которыми мы столкнулись, и осознанием того, что в решении задач по обеспечению технологического суверенитета можно опираться только на свои силы и на собственную научную школу. Происходят институциональные изменения. Если недавно мы говорили о необходимости создания новой системы управления научно-технологическим развитием, то сегодня усилиями нашего президента, правительства России, Российской академии наук этот процесс уже реализуется.



Происходит регионализация научных исследований. Регионы увидели своё место в науке, активно включились в развитие научного, инновационного и образовательного потенциала вверенных территорий. Этот процесс очень ярко «подсветил» следующие тенденции: наука сегодня концентрируется не только в академических институтах – она присутствует в университетах, госкорпорациях, в частных крупных и малых компаниях, в региональных институтах. Задача – поддержать эти изменения, сделать так, чтобы они давали максимальный эффект для достижения государственных целей, исключить ненужное дублирование и конкуренцию, избежать элитарной замкнутости.



Всё это очень актуально для Новосибирской области, потому что сегодня наука занимает особое место в экономике нашего региона. Научные исследования и разработки ведут более ста организаций, в научно-образовательной деятельности задействовано более 21 тысячи специалистов и более ста тысяч студентов.