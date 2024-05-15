В Новосибирскую область съехались будущие биотехнологи из 25 регионов страны

Форум, организованный Новосибирским государственным университетом, будет работать четыре дня. Его участников ждут практические работы в научно-исследовательских лабораториях НГУ, мастер-классы по биоинформатике, большим данным, искусственному интеллекту и машинному обучению в биологии. Также запланированы экскурсии в научно-исследовательские институты СО РАН, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и культурная программа. Мероприятие проходит в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал».

В итоговый день форума участники представят результаты командной работы по тематике биотехнологий, получат экспертную оценку своих проектов и расширят круг профессиональных контактов.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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