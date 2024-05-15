В Новосибирскую область съехались будущие биотехнологи из 25 регионов страны

Форум «Биотехнологии и технологии живых систем», организованный Новосибирским государственным университетом, будет работать четыре дня.
Образовательный форум «Биотехнологии и технологии живых систем», объединивший студентов из 44 вузов России, открылся в регионе 15 мая. Участников форума поприветствовала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
В форуме участвуют студенты и магистранты из 25 субъектов Российской Федерации, обучающиеся по направлениям: биология и биотехнологии, физика, агрономия, промышленные технологии и инжиниринг, информационные технологии, фармация, машиностроение.
Замгубернатора Ирина Мануйлова, обращаясь к участникам форума, оттметила, что биотехнологии являются одним из ключевых направлений научно-технологического развития в Новосибирской области. «В нашем регионе есть уникальный наукоград Кольцово – точка роста федерального масштаба в сфере биофармацевтики и биотехнологии, ежегодно работает крупная площадка открытых коммуникаций в сфере биотехнологий OpenBio. Тема развития биотехнологий и биологической безопасности, медицины высоких технологий широко представлена на ежегодном международном форуме технологического развития «Технопром». Подготовка кадров в этой сфере на мировом уровне осуществляется на базе Факультета естественных наук и в магистратуре ПИШ НГУ. Правительством Новосибирской области в прошлом году были открыты три молодежные лаборатории, которые работают по направлениям Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня. И для нас особенно важно, чтобы традиции нашей биотехнологической научной школы, наших инноваторов из Новосибирского научного центра продолжали молодые специалисты, чтобы они обладали еще более глубокими знаниями и навыками в этой области», – подчеркнула она.
Форум, организованный Новосибирским государственным университетом, будет работать четыре дня. Его участников ждут практические работы в научно-исследовательских лабораториях НГУ, мастер-классы по биоинформатике, большим данным, искусственному интеллекту и машинному обучению в биологии. Также запланированы экскурсии в научно-исследовательские институты СО РАН, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и культурная программа. Мероприятие проходит в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал».
В итоговый день форума участники представят результаты командной работы по тематике биотехнологий, получат экспертную оценку своих проектов и расширят круг профессиональных контактов.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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